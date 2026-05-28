Feira Preta reúne 100 empreendedores negros no Rio de Janeiro

247 - O Rio de Janeiro recebe, entre os dias 29 e 31 de maio, a edição 2026 da Feira Preta, considerada o maior festival de cultura, criatividade e empreendedorismo negro da América Latina. O evento acontecerá na região da Pequena África e contará com a participação de 100 afroempreendedores que irão expor e comercializar produtos durante os três dias de programação gratuita.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN). A iniciativa integra ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo negro e ao incentivo à geração de renda, visibilidade e acesso ao mercado para pequenos negócios liderados por pessoas negras.

Empreendedores da Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo participarão da feira por meio de mobilização realizada pelas unidades estaduais da instituição. A ação faz parte do Programa Plural, voltado ao empreendedorismo transformador e ao atendimento de grupos historicamente sub-representados.

Programação reúne cultura, negócios e economia criativa

Além da exposição de produtos e serviços, a Feira Preta 2026 terá uma programação multidisciplinar com apresentações culturais, palestras, performances artísticas e iniciativas ligadas à economia criativa. Entre os setores contemplados estão turismo, moda, beleza, gastronomia, inovação e impacto social.

Criada em 2002 pela empreendedora Adriana Barbosa, a Feira Preta se consolidou como uma das principais plataformas de valorização da cultura negra e de incentivo ao empreendedorismo afro-brasileiro. A escolha da Pequena África como sede do evento reforça o simbolismo histórico e cultural da região para a memória e resistência negra no Brasil.

A expectativa da organização é receber cerca de 60 mil visitantes durante os três dias de evento no Píer Mauá, no Armazém Kobra, localizado na Avenida Rodrigues Alves, próximo à Praça Mauá.

Evento impulsiona faturamento de pequenos negócios

A gestora nacional de Afroempreendedorismo da instituição, Maria de Fátima Ferreira Pinto, destacou os resultados obtidos nas edições anteriores e o impacto econômico gerado para os participantes.

“A participação na Feira Preta representa uma oportunidade de aumento de faturamento, exposição e visibilidade para marcas lideradas por empreendedores negros. No ano passado, tivemos uma geração de renda de mais de R$ 297 mil em apenas dois dias de feira”, afirmou.

Segundo levantamento apresentado pela entidade, os empreendedores negros já representam 15,8 milhões de donos de negócios no Brasil, o equivalente a 52,3% do total de empreendedores do país. Nos últimos dez anos, esse número cresceu 17%.

Apesar do avanço, o estudo aponta que ainda existem desigualdades significativas, especialmente para mulheres negras empreendedoras, que possuem rendimento médio 59% menor do que homens brancos donos de negócios.

Desigualdade estrutural ainda desafia empreendedores negros

Os dados também mostram que empreendedores negros enfrentam mais dificuldades de acesso à formalização e à previdência social. Para Maria de Fátima Ferreira Pinto, os obstáculos refletem desigualdades estruturais relacionadas ao crédito, renda e oportunidades de mercado.

“Os dados refletem a realidade vivida pelos empreendedores negros, especialmente pelas mulheres negras. Na prática, vemos negócios que demoram mais para crescer e alcançar lucratividade. O Sebrae atua justamente para reduzir essas barreiras e apoiar o desenvolvimento desses empreendedores”, declarou.

A edição 2026 da Feira Preta será realizada entre os dias 29 e 31 de maio, no Píer Mauá, Armazém Kobra, na região da Pequena África, no Rio de Janeiro. A programação é gratuita e mais informações podem ser consultadas no site oficial do evento.