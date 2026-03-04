Finep lança edital de R$ 300 milhões para startups do Norte, Nordeste e Centro-Oeste

247 - Estão abertas as inscrições para a captação de recursos não reembolsáveis por meio de edital da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), voltado a startups sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A chamada pública disponibiliza R$ 300 milhões em subvenção econômica para projetos inovadores com risco tecnológico, desde que estejam alinhados à estratégia da Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial do governo federal.

A iniciativa é realizada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O prazo para envio das propostas termina em 7 de abril, conforme previsto no edital da seleção.

O programa é direcionado a empresas que desenvolvem produtos, processos ou serviços inovadores e que apresentem maturidade empresarial elevada e alto potencial de inovação. Além de estarem localizadas nas três regiões contempladas, as startups precisam ter participado de programas de aceleração do Sebrae, da Finep ou de instituições parceiras.

Do total de recursos, aproximadamente 30% serão destinados a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. As empresas selecionadas deverão oferecer contrapartida mínima de 5% sobre o valor recebido.

Os projetos inscritos devem estar obrigatoriamente alinhados às missões estratégicas da Nova Indústria Brasil, política que busca elevar a produtividade e fortalecer a soberania nacional. Entre as áreas prioritárias estão bioeconomia, saúde, transformação digital, cadeias agroindustriais sustentáveis e infraestrutura urbana.

Para o analista de Inovação do Sebrae, Victor Melo, a chamada representa um marco para o ecossistema de pequenos negócios inovadores no país. Segundo ele, trata-se de uma oportunidade diferenciada de acesso a capital público.

“Não é empréstimo, financiamento, não gera dívida. São recursos públicos não reembolsáveis com uma injeção direta de capital de alto valor para transformar projetos inovadores em soluções de alto impacto, escala e competitividade”, afirma.

O analista destaca ainda que o suporte oferecido vai além do aporte financeiro. “Esse apoio vai além dos recursos financeiros porque as micro e pequenas empresas selecionadas serão acompanhadas de perto pelo Sebrae com capacitações, mentorias especializadas, apoio em gestão, monitoramento de resultados e mensuração de impactos”, complementa

A expectativa é que a seleção fortaleça o ambiente de inovação nas regiões contempladas, ampliando a competitividade de startups e consolidando soluções tecnológicas alinhadas às prioridades estratégicas da política industrial brasileira