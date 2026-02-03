Franchising cresce 14% e movimenta R$ 287 bilhões em 2025

247 - O setor de franquias manteve trajetória de forte expansão no Brasil e alcançou um faturamento de R$ 287 bilhões em 2025, o que representa um crescimento aproximado de 14% em relação ao ano anterior. O desempenho confirma a consolidação do franchising como um dos principais vetores do empreendedorismo nacional, com mais de 200 mil operações de franquias ativas em todo o país.

Os dados constam da Pesquisa de Desempenho do Franchising, realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), que aponta a continuidade do avanço do setor mesmo em um cenário econômico que exige maior planejamento e cautela por parte dos empreendedores.

Diante desse contexto, o Sebrae tem ampliado a oferta de conteúdos e ações voltadas a quem deseja ingressar ou se qualificar no mercado de franquias. Entre as iniciativas, destacam-se as trilhas desenvolvidas em parceria com a ABF, que abordam temas estratégicos como gestão de franqueados, escolha da franquia ideal, desafios da operação e cuidados essenciais para quem está começando. As recomendações incluem materiais como “Passos para seguir antes de abrir uma franquia”, “Como se tornar um franqueado”, “Trilha de gestão para franqueados” e “Cuidados de primeira viagem”.

Ingressar no franchising exige atenção a etapas fundamentais antes da assinatura de qualquer contrato. O primeiro passo é a análise criteriosa da documentação fornecida pela franqueadora, com foco nas exigências, obrigações e padrões operacionais que deverão ser seguidos ao longo da operação. Além disso, é indispensável avaliar a condição financeira do futuro franqueado, considerando investimento inicial, capital de giro e custos operacionais.

Outro ponto decisivo é o estudo do mercado local, que permite identificar o potencial de demanda, o nível de concorrência e a adequação do modelo de negócio à região escolhida. Segundo Janaina Camilo, especialista em mercados e transformação digital do Sebrae, o planejamento é determinante para reduzir riscos e aumentar as chances de sucesso no setor.

Para quem pretende ingressar no franchising pela primeira vez, o Sebrae recomenda cuidados específicos, como a análise aprofundada da Circular de Oferta de Franquia (COF), a verificação do histórico da marca e do suporte oferecido, além dos indicadores de satisfação dos franqueados. Também é essencial compreender o grau de padronização do negócio, as obrigações contratuais — incluindo royalties e taxas de marketing — e o período de maturação da operação. A busca por capacitação prévia é outro fator-chave, já que o modelo exige gestão disciplinada, acompanhamento constante de resultados e relacionamento permanente com a franqueadora.

O desempenho positivo registrado em 2025 reforça o franchising como uma alternativa estratégica para quem deseja empreender com mais previsibilidade. Janaina Camilo destaca que, “diferentemente de um negócio iniciado do zero, o modelo de franquias oferece acesso a marcas já consolidadas, processos padronizados e suporte contínuo das franqueadoras — fatores que contribuem para reduzir riscos e aumentar a previsibilidade dos resultados, especialmente em um cenário econômico que exige planejamento e decisões mais cautelosas”.

As perspectivas para 2026 seguem favoráveis, de acordo com a ABF. A pesquisa da entidade indica a manutenção do crescimento do setor, com destaque para segmentos que vêm apresentando desempenho acima da média. Entre eles estão Saúde, Beleza e Bem-Estar, impulsionados pela maior demanda por autocuidado; Limpeza e Conservação, com atuação tanto no mercado doméstico quanto corporativo; e Alimentação, especialmente em formatos mais flexíveis e voltados ao consumo cotidiano.

Também aparecem com bom desempenho áreas como Serviços Especializados, Entretenimento e Lazer e Hotelaria e Turismo, beneficiadas pela retomada do consumo de experiências. Esses segmentos concentram significativa participação de pequenos negócios e oferecem oportunidades para diferentes perfis de empreendedores, desde microfranquias até operações de maior porte.

Nesse cenário, o Projeto Franquias Brasil surge como uma das principais iniciativas de estímulo ao setor. Firmado em 2025 entre Sebrae e ABF, o projeto tem foco nos pequenos negócios e prevê a formação de dezenas de milhares de participantes por meio de trilhas e cursos especializados. “A parceria tem como meta atender 13 mil pequenos negócios e potenciais empreendedores interessados em atuar na franchising. O convênio prevê ainda a capacitação de 40 mil pequenos negócios em soluções de franquias, reforçando a centralidade desse segmento no projeto”, afirma Janaina Camilo.

Segundo a analista do Sebrae, o objetivo do esforço conjunto é contribuir para a expansão estruturada do franchising e fortalecer a participação dos pequenos negócios em um mercado que segue crescendo e se modernizando em ritmo acelerado.