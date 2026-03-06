Franchising cresce no Brasil e setor de alimentação lidera expansão

247 - O setor de franquias consolidou sua relevância na economia brasileira ao atingir faturamento histórico de R$ 301,7 bilhões no último ano. O desempenho representa crescimento de 10,5% em relação ao período anterior e reforça a maturidade do modelo de negócios no país. Atualmente, o sistema reúne 3.297 redes de franquias e mais de 202 mil unidades em operação, responsáveis pela geração de cerca de 1,76 milhão de empregos diretos.

Os dados fazem parte do balanço divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), que aponta o franchising como um dos segmentos mais estruturados e resilientes do ambiente empresarial brasileiro. A expansão é impulsionada por diferentes áreas da economia, com destaque para o setor de alimentação, que mantém forte ritmo de crescimento.

O segmento de Alimentação – Food Service registrou faturamento recorde de R$ 51,8 bilhões, com avanço de 10,8% na comparação anual. No quarto trimestre de 2025, o setor somou receitas de R$ 15,3 bilhões, alta de 9,9%, resultado que reforça a tendência de aumento da demanda por refeições fora de casa e evidencia a eficiência operacional das redes franqueadas.

Para Ycaro Martins, especialista em negócios e expansão de alta performance, CEO e fundador da Maxymus Expand, o franchising brasileiro vive uma etapa marcada pela consolidação de práticas profissionais e pela evolução dos modelos de gestão. Segundo ele, o setor de alimentação tem se destacado nesse movimento.

“O setor de alimentação, em particular, tem apresentado crescimento contínuo, impulsionado pelo aumento do consumo fora do lar e pela habilidade das redes em proporcionar experiências atrativas aos clientes. Hoje vemos redes mais estruturadas, com governança, indicadores claros de performance e modelos desenhados para escalar. Isso transforma o franchising em uma estratégia inteligente de crescimento, tanto para quem quer empreender quanto para investidores que buscam ativos operacionais com método e previsibilidade”, afirma.

Apesar do cenário favorável, o especialista ressalta que a expansão exige análise criteriosa por parte dos investidores interessados em ingressar no modelo de franquias.

“Franquia não é moda, é modelo. Portanto, precisa ser replicável, financeiramente saudável e transparente. O investidor precisa analisar a fundo a saúde da franqueadora, conversar com franqueados ativos, entender o nível real de suporte, estudar com atenção a Circular de Oferta de Franquia (COF) e validar se o negócio faz sentido para a sua região. Marca forte não substitui fundamento. Expansão sem base sólida gera frustração e prejuízo. Crescer é importante, mas crescer com estrutura é o que constrói legado”, comenta Martins.

Redes ampliam presença no país

A perspectiva de crescimento do mercado tem estimulado a expansão de diversas marcas do setor de alimentação. Uma delas é a Di Blasi Pizzas, rede de pizzarias especializada em delivery que já conta com mais de 50 unidades em operação. A empresa vem ampliando sua presença nacional, com chegada às regiões Norte e Nordeste, e projeta crescimento de 30% no número de unidades até o final do ano.

“O foco da nossa marca é crescer com responsabilidade e consistência para manter a essência da rede e assegurar uma operação sólida para os franqueados”, afirma Arnaldo Di Blasi, fundador e CEO da Di Blasi Pizzas.

Outro exemplo de expansão é a Casa de Bolos, considerada a maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento. Em 2025, a empresa registrou crescimento de 11,6% nas operações e faturamento de R$ 720 milhões.

A rede soma mais de 600 lojas distribuídas em 20 estados brasileiros e atende mais de 250 municípios, com produção diária aproximada de 60 mil bolos. No último ano, foram inauguradas 63 novas unidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas, Bahia, Ceará e Pernambuco. Para 2026, a empresa projeta faturamento de R$ 800 milhões e planeja alcançar 700 lojas, com atenção especial a regiões de forte perfil familiar e potencial de consumo, como o Nordeste.

Sofisticação e diversidade no food service

No campo da confeitaria, a Boulangerie Carioca se destaca ao apostar em um conceito inspirado nas pâtisseries francesas. Fundada há dez anos, a rede mantém estratégia de crescimento orgânico e atualmente soma nove unidades.

Para o CEO Antônio Augusto Ribeiro de Souza, a combinação entre referências internacionais e ingredientes brasileiros ajuda a ampliar o interesse do público.

“A diversidade do brasileiro convida à integração do café nacional ao croissant francês. Assim, redes que aderem com qualidade a uma culinária internacional sem ignorar o melhor do nosso país conquistam espaço e respeito junto ao público para impulsionar o franchising”, comenta.

A sofisticação do consumidor também tem ampliado a demanda por produtos artesanais e diferenciados. Um exemplo é a gelateria Cuor di Crema, que adota método italiano de produção. Sob gestão da holding Antaris Foods Brands Franchising, a rede possui atualmente dez unidades distribuídas entre São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Sul.

No segmento de sobremesas geladas, a Açaí Concept se consolidou como uma das principais redes globais de comercialização de açaí e cremes tropicais. Fundada em 2014, a marca está presente em 18 estados brasileiros e também opera em países como Estados Unidos, Equador, Suíça, Chile, Canadá, Portugal, Emirados Árabes Unidos, Espanha e Turquia.

“Com matéria-prima totalmente brasileira, o açaí tem enorme potencial de contribuição no crescimento, tanto para quem atua com este produto, como na representatividade dentro do food service. A tendência é dos próximos anos cada vez melhores”, ressalta o sócio-fundador e CEO Rodrigo Melo.

Temáticos e saudáveis ganham espaço

Outra tendência observada no mercado é a popularização de restaurantes temáticos. Criada em 1986, em Los Angeles, a rede de hamburguerias Johnny Rockets, ambientada na estética dos anos 1950, mantém no Brasil sua segunda maior cadeia de lojas no mundo, atrás apenas da matriz americana.

A marca aposta no modelo de “quick service restaurant” (QSR) dentro do casual dining, voltado a diferentes perfis de público.

“O meio de restaurantes temáticos tem vindo com força no food service. O diferencial de empreender no franchising é que o franqueado já conta com a experiência da marca, com caminho aberto e diretrizes de como conquistar o sucesso no meio”, afirma o diretor Alan Torres.

A confeitaria também acompanha essa expansão. Criada em 2014 em Bento Gonçalves (RS), a Le Petit Macarons se consolidou como a primeira boutique brasileira especializada no doce francês. A rede reúne 28 franquias em sete estados e oferece mais de 30 sabores no cardápio.

Para Roger Coelho, sócio-fundador e diretor de novos negócios da marca, o interesse do público por experiências gastronômicas diferenciadas fortalece o segmento.

“o consumidor moderno deseja momentos de indulgência e autenticidade. Esse desejo pelo 'luxo acessível' consolidou a Le Petit Macarons como uma referência de alta gastronomia no franchising brasileiro. Nossa expansão reflete a maturidade de um modelo que une sofisticação técnica a uma operação eficiente, permitindo-nos projetar um crescimento de cerca de 8% na rede até o fim deste ciclo", destaca.

Alimentação saudável avança

A busca por opções mais saudáveis também tem impulsionado o franchising. A rede Mr. Fit, fundada em 2011 em Paulínia (SP), consolidou-se como uma das pioneiras do fast-food saudável no Brasil.

A empresa conta atualmente com cerca de 900 unidades no país, além de operações em Portugal e no Paraguai. O cardápio inclui marmitas ultracongeladas, refeições leves e sanduíches nutritivos.

“A procura por praticidade aliada à saúde é um comportamento consolidado do consumidor moderno. Isso impulsiona a força da nossa rede dentro do franchising. A meta é chegar a 1000 unidades até o final do ano”, destaca Camila Miglhorini, CEO e fundadora da Mr. Fit.