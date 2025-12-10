Franchising de saúde e bem-estar cresce e atrai novos investidores

247 - O franchising brasileiro segue em trajetória robusta de expansão e consolida seu papel como um dos motores da competitividade nacional. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que o setor faturou R$ 76,6 bilhões no terceiro trimestre de 2025, uma alta de 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. As informações foram publicadas originalmente pela ABF.

Segundo o levantamento, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar se destacou como o segundo maior em crescimento, com avanço de 13,1% e faturamento de R$ 18,112 bilhões entre julho e setembro. O desempenho ficou atrás apenas do ramo de Limpeza e Conservação, que cresceu 14,5%. No acumulado de 12 meses, o franchising alcançou R$ 293,5 bilhões, consolidando um cenário de estabilidade e boas perspectivas para 2026.

Para Ycaro Martins, especialista em negócios e expansão de alta performance, CEO e fundador da Maxymus Expand, a evolução do setor de Saúde, Beleza e Bem-Estar reflete uma transformação profunda no comportamento do consumidor. “Esse crescimento deixa claro que o autocuidado não é mais tendência, é um hábito consolidado e uma prioridade emocional, estética e funcional na vida das pessoas”, afirma. Ele avalia que a expansão contínua indica um mercado amadurecido e cheio de espaço para empresas com visão estratégica. “Quando um setor cresce de forma consistente trimestre após trimestre, ele sinaliza maturidade de mercado e abertura para players mais profissionais. Para as empresas, isso exige estrutura, método e expansão com inteligência. Quem investir em processos robustos, governança e modelos escaláveis vai crescer não apenas no curto prazo, mas na próxima década”, orienta.

A consolidação do autocuidado como rotina permanente, somada à busca por qualidade de vida e maior flexibilização do dia a dia, fortalece redes especializadas e desperta o interesse de investidores em modelos ligados ao bem-estar físico, emocional e estético. Nesse cenário, diferentes marcas têm se destacado e ampliado suas operações em ritmo acelerado. A seguir, conheça algumas oportunidades de negócios que impulsionam esse movimento.

Emagrecentro

Referência nacional em emagrecimento e estética corporal, a Emagrecentro foi fundada em 1986 e entrou para o franchising em 1994. A rede é a única do segmento com metodologia cientificamente validada, o Método 4 Fases, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth. O investimento inicial é de R$ 134,4 mil, com faturamento médio mensal de R$ 85 mil e retorno estimado entre 6 e 12 meses. Hoje, a marca soma mais de 450 unidades.

LypeDepyl

Criada em 2022, a LypeDepyl se expandiu rapidamente ao combinar depilação a laser com atuação pioneira em despigmentação de tatuagens e sobrancelhas. Com atendimento personalizado e protocolos próprios, já está presente em 11 estados. O investimento inicial é de R$ 273 mil; o faturamento médio mensal chega a R$ 85 mil e o retorno ocorre entre 8 e 12 meses. A rede conta com 30 unidades.

Homenz

Lançada em 2019, a Homenz tornou-se referência em estética masculina, oferecendo transplante capilar, depilação a LED e procedimentos avançados. O crescimento do interesse dos homens pelo autocuidado tem ampliado a demanda e fortalecido o modelo. O investimento inicial é de R$ 344 mil; o faturamento médio mensal gira em torno de R$ 100 mil, com retorno em cerca de 24 meses. Atualmente, são 71 unidades em funcionamento e 50 em implantação.

Academia Gaviões

Com quase 50 anos de atuação no mercado paulista e operação 24 horas, a Academia Gaviões ingressou no franchising em 2019 e consolidou-se como uma das redes mais estruturadas do setor fitness. O franqueado pode optar por gestão própria ou administração profissional oferecida pela marca. O investimento inicial é de R$ 2,5 milhões; o faturamento médio mensal é de R$ 458 mil, com retorno previsto entre 18 e 26 meses. A rede tem 60 unidades ativas e 100 em implantação.

Saúde Livre Vacinas

Especializada em imunização, a Saúde Livre Vacinas surgiu em 2012 e oferece vacinas para todas as faixas etárias, além de serviços de imunização ocupacional. A marca entrou no franchising em 2018 e já acumula mais de 230 unidades abertas ou em implantação. O investimento inicial parte de R$ 213 mil, com faturamento mensal próximo de R$ 90 mil e retorno entre 18 e 24 meses.

Kapeh

Criada em 2007, em Três Pontas (MG), a Kapeh combina dois mercados em expansão: cafeterias de cafés especiais e cosméticos naturais derivados do café. O conceito híbrido cria uma experiência sensorial diferenciada. O investimento inicial é de R$ 177,9 mil; o faturamento médio mensal é de R$ 40 mil e o retorno ocorre entre 24 e 30 meses. Atualmente, são 10 unidades em operação.