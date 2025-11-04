Franquias usam Black Friday para atrair novos empreendedores no Brasil

247 - A Black Friday de 2025 promete ser histórica não apenas para o varejo, mas também para o mercado de franquias no Brasil. Segundo o estudo Black Friday 2025, elaborado pela consultoria Gauge em parceria com a W3haus, a semana oficial do evento deve movimentar R$ 13,6 bilhões — um aumento de 16,5% em relação a 2024. Além de aquecer o consumo, a data vem se consolidando como um período estratégico para redes que buscam novos franqueados, oferecendo condições especiais de entrada e vantagens exclusivas.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias faturou R$ 287 bilhões nos últimos 12 meses, o que demonstra um ambiente favorável para quem deseja empreender com segurança em modelos de negócios já testados e estruturados. Redes de segmentos variados — de alimentação e estética a tecnologia e varejo — têm aproveitado o período para lançar campanhas que facilitam a entrada de novos investidores e ampliam o alcance de suas operações.

Descontos e condições especiais movimentam o mercado

Entre as marcas que apostam na Black Friday para expandir está a Emagrecentro, referência em emagrecimento saudável e estética corporal, com mais de 450 unidades em funcionamento. A rede oferece 50% de desconto na taxa de franquia, que normalmente custa R$ 20 mil, durante todo o mês de novembro. A iniciativa busca democratizar o acesso a um modelo de negócio consolidado, com suporte completo e retorno atrativo.

Já a LypeDepyl, especializada em depilação a laser e pioneira em despigmentação de tatuagens e sobrancelhas, iniciou uma campanha válida de 1º a 30 de novembro. Durante o período, novos franqueados recebem 30% de bônus na taxa de franquia do modelo Smart, cujo valor original é de R$ 60 mil. A rede destaca que os empreendedores que aproveitarem a oferta estarão prontos para abrir as portas no verão, época de maior demanda no mercado de estética.

No setor de casa e construção, a Anjos Colchões & Sofás — com mais de 30 anos de experiência — aderiu à “Black November”, oferecendo descontos progressivos de até 50% sobre a taxa de franquia, normalmente de R$ 85 mil. A empresa estima que novas unidades possam ser implantadas em até dois meses, o que atrai investidores interessados em retorno rápido e em um segmento de alta estabilidade.

Beleza, tecnologia e serviços também entram na onda

Com o Brasil ocupando o terceiro lugar no ranking mundial de beleza, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, segundo a Euromonitor International, o setor segue aquecido. Nesse contexto, a franquia Linda Todo Dia, voltada a salões de beleza para diferentes perfis de mulheres, oferece uma mentoria VIP em gestão financeira e de pessoas, além de um kit completo de inauguração para quem fechar contrato durante novembro.

No varejo tecnológico, a startup Minha Quitandinha, pioneira em minimercados autônomos, reduziu pela metade sua taxa de franquia — de R$ 25 mil para R$ 12,5 mil. A promoção, válida durante todo o mês, reforça o potencial de escalabilidade do modelo, que permite ao franqueado abrir múltiplas unidades sob a mesma operação.

Entre as franquias de limpeza e conservação, setor que cresceu 12% no primeiro semestre de 2025, segundo a ABF, a Maria Brasileira oferece 25% de desconto na taxa de franquia durante novembro. O investimento varia conforme o porte da cidade, de R$ 29,9 mil a R$ 53,9 mil.

Alimentação saudável segue em alta

O setor de alimentação, que lidera o crescimento do franchising com alta de 23% no primeiro semestre de 2025, também marca presença na temporada de ofertas. A Mr. Fit, rede de fast-food saudável, promove um desconto especial no modelo Home Office, reduzindo a taxa de franquia de R$ 9.999 para R$ 4.999. O pacote inclui estoque inicial, material de marketing, suporte operacional e até uma página de vendas personalizada.

A modalidade permite que o franqueado gerencie pedidos e entregas de casa, alinhando-se às novas tendências de trabalho remoto e negócios digitais. “É um modelo versátil, acessível e de alta rentabilidade, que combina conveniência com o crescimento do food service saudável no Brasil”, destaca a marca.

Um novo impulso para o franchising brasileiro

Com o varejo registrando crescimento de 0,90% em 2025, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Black Friday se consolida como muito mais do que uma data de descontos. Ela se transforma em um impulsionador estratégico do franchising, fomentando novos negócios e atraindo empreendedores que desejam investir em setores estáveis e com forte potencial de expansão.

As redes apostam em campanhas criativas e condições inéditas para transformar o interesse de novembro em parcerias duradouras. No ritmo das promoções, a Black Friday se firma, mais uma vez, como o termômetro do dinamismo e da resiliência do mercado brasileiro de franquias.