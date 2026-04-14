Governo de Alagoas investe R$ 6 milhões em iniciação científica e empreendedorismo no ensino médio

247 - O Governo de Alagoas lançou uma nova chamada pública do Programa de Iniciação Científica Júnior (Pibic Jr), voltada a estudantes do ensino médio da rede pública estadual e do Instituto Federal de Alagoas (Ifal). A informação foi divulgada pelo site Tribuna Hoje, com base no edital publicado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal), em parceria com a Secretaria da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (Secti) e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Com investimento total de R$ 6 milhões, a iniciativa deve contemplar 100 projetos ao longo de 12 meses. O programa prevê a concessão de mil bolsas para estudantes e outras 100 destinadas a professores orientadores. Além disso, cada proposta selecionada receberá um aporte único de R$ 6 mil para custeio de materiais necessários à execução das atividades.

O edital abrange quatro áreas principais de atuação: iniciação à ciência e tecnologia; inovação e empreendedorismo; artes, cultura popular e economia criativa; e formação de equipes para olimpíadas do conhecimento. A proposta é estimular o interesse dos alunos pela pesquisa científica, ao mesmo tempo em que amplia oportunidades práticas de aprendizado e inserção no mercado de trabalho.

De acordo com as regras estabelecidas, serão selecionados 70 projetos da rede pública estadual e 30 do Ifal. O programa também adota critérios sociais, priorizando municípios e bairros com maiores índices de violência entre jovens, desde que haja demanda qualificada.

A previsão é que as bolsas comecem a ser pagas a partir de junho. O Pibic Jr integra o Programa Mais Ciência, Mais Futuro e é financiado integralmente pelo Governo de Alagoas, como parte da estratégia de incentivo à educação científica e ao desenvolvimento de talentos no estado.