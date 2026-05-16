Governo de SP abre 2 mil vagas para curso gratuito de empreendedorismo

247 - O Governo de São Paulo está com inscrições abertas para um curso gratuito de empreendedorismo voltado a micro e pequenos empresários do estado. Ao todo, serão disponibilizadas 2 mil vagas ao longo de 2026 por meio do programa Qualifica SP – Empreenda, iniciativa que busca fortalecer negócios formais e informais com capacitação em gestão e planejamento.

De acordo com informações divulgadas pela Agência SP, nesta primeira etapa estão abertas 500 vagas, com inscrições até o dia 28 de maio pelo site oficial do programa, o www.qualificasp.sp.gov.br. As aulas serão realizadas de forma remota e têm previsão de início nas primeiras semanas de junho.

O curso será executado pela Fundação Dom Cabral e contará com carga horária total de 30 horas, divididas em três módulos. A proposta inclui mentorias coletivas e individuais para auxiliar os participantes na estruturação e no crescimento de seus empreendimentos.

Capacitação aborda gestão financeira e oportunidades de mercado

Entre os temas trabalhados durante a formação estão gestão financeira, identificação de oportunidades de mercado e elaboração de plano de negócios. O objetivo do programa é oferecer ferramentas práticas para que empreendedores consigam ampliar a sustentabilidade e a competitividade de suas atividades.

A iniciativa também pretende ajudar empresários a enfrentar desafios comuns do setor. Segundo levantamento do Sebrae citado pela Agência SP, as maiores dificuldades enfrentadas pelos empreendedores brasileiros incluem acesso ao crédito, divulgação e venda de produtos e serviços, burocracia e controle financeiro.

Diante desse cenário, o Qualifica SP – Empreenda aposta em uma formação voltada à qualificação técnica e ao acompanhamento especializado, buscando reduzir gargalos que dificultam o crescimento dos pequenos negócios.

Quem pode participar do curso gratuito

Podem participar empreendedores com 18 anos ou mais que atuem no estado de São Paulo, independentemente de terem empresa formalizada ou não. O programa é destinado tanto para quem já possui um negócio quanto para pessoas que desejam desenvolver habilidades empreendedoras.

As vagas serão distribuídas em quatro ciclos ao longo do ano, permitindo que novos grupos sejam atendidos nas próximas etapas da iniciativa. O formato online também amplia o alcance do programa, facilitando a participação de moradores de diferentes regiões paulistas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal do Qualifica SP até o dia 28 de maio. O endereço eletrônico disponibilizado pelo governo estadual é www.qualificasp.sp.gov.br.