Governo do Amapá lança edital com 300 carrinhos para empreendedores

247 - O Governo do Amapá abriu inscrições para o projeto “Carrinhos de Oportunidades”, que vai selecionar 300 empreendedores ambulantes para atuação no estado. As informações foram divulgadas pelo portal G1. A iniciativa contempla trabalhadores dos 16 municípios amapaenses e busca fortalecer pequenos negócios no setor de alimentos e bebidas.

De acordo com a publicação, os selecionados receberão carrinhos padronizados e kits com orientações de boas práticas, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho e a qualidade dos serviços oferecidos à população. As inscrições começaram no dia 13 de abril e seguem até 13 de maio, podendo ser realizadas tanto pela internet quanto presencialmente.

No formato presencial, os interessados devem comparecer à Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), localizada na Macapá, entre 8h e 14h. Já no formato online, é necessário enviar a proposta em arquivo único PDF para o e-mail institucional do órgão.

Para participar da seleção, os candidatos precisam apresentar uma proposta detalhada contendo a descrição do negócio, o tipo de empreendimento, a etapa de desenvolvimento e o público-alvo. Segundo o edital, essa proposta tem caráter eliminatório e será avaliada por uma comissão responsável.

A distribuição dos carrinhos será feita de forma proporcional entre os municípios. A capital, Macapá, receberá 50 unidades. Já Laranjal do Jari, Oiapoque e Santana contarão com 40 carrinhos cada. O município de Tartarugalzinho terá 20 unidades.

Outras cidades, como Amapá, Calçoene, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Mazagão, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Serra do Navio e Vitória do Jari receberão 10 unidades cada.

O projeto faz parte de uma estratégia do governo estadual para estimular o empreendedorismo e ampliar oportunidades de geração de renda em todo o Amapá, com foco na formalização e qualificação de trabalhadores informais.