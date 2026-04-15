Governo do ES reabre edital para apoiar empreendedorismo rural

247 - O Governo do Espírito Santo anunciou a reabertura de um edital voltado ao fortalecimento da agroindústria familiar e do empreendedorismo rural no estado. A iniciativa é coordenada pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e busca ampliar o acesso de produtores a suporte técnico e oportunidades de crescimento no mercado.

De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da Seag, o edital conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES), do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (15) e seguem até o dia 15 de maio, devendo ser realizadas por meio do site Agro Legal. O número de vagas é limitado, e os interessados precisam cumprir os critérios estabelecidos no regulamento, além de apresentar toda a documentação exigida no edital.

Podem participar agricultores familiares, pescadores artesanais, associações e cooperativas que atuam no setor. Os selecionados terão acesso a consultorias especializadas em áreas estratégicas, como regularização sanitária, rotulagem, design de rótulos, boas práticas de fabricação, comunicação visual e marketing digital.

A ação integra o Programa Estadual de Agroindústria (Agrolegal), que tem como principal objetivo estruturar e impulsionar o desenvolvimento das agroindústrias familiares capixabas. Além disso, os empreendimentos escolhidos poderão participar do programa Acelera Agroindústria, que prevê atividades como rodadas de negócios, palestras e visitas técnicas.

O secretário de Estado da Agricultura, Carlos Tesch, destacou a importância da iniciativa para o setor. “Estamos trabalhando para fortalecer a agroindústria familiar, com apoio técnico e ações voltadas à qualificação dos empreendimentos rurais”, afirmou.