Governo do Pará lança escola para formar jovens empreendedores

247 - O Governo do Pará lançou nesta quinta-feira (14) a Escola de Empreendedorismo, iniciativa voltada à formação de estudantes da rede pública estadual em áreas ligadas à inovação, empreendedorismo e protagonismo juvenil. O projeto reúne mais de 600 alunos do ensino médio regular e integral de escolas de Belém e Ananindeua.

Segundo informações divulgadas pela Agência Pará, a ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em parceria com a Secretaria de Cultura (Secult), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) e o Sebrae Pará. A proposta busca aproximar os jovens das chamadas profissões do futuro e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

As atividades são realizadas no Parque da Cidade, nos espaços dos Centros Vivos de Criatividade e Empreendedorismo na Amazônia, integrando o Hub de Profissões do Futuro para Jovens. As oficinas incluem temas como liderança, gestão do tempo, negócios sociais, marketing pessoal e transformação de ideias em projetos concretos, utilizando metodologias práticas e interativas.

Formação voltada ao protagonismo juvenil

A diretora de Ensino Fundamental II e Ensino Médio da Seduc, Silvaney Ferreira, destacou que o programa foi pensado para dialogar diretamente com a realidade da juventude atual.

“São estudantes do ensino médio que vêm um dia por semana participar das oficinas. Cada turma terá seis oficinas, envolvendo empreendedorismo, gestão de tempo, marketing pessoal, entre outros temas. São assuntos contemporâneos, conectados com a realidade dessa geração, que já nasce muito conectada e empreendedora”, afirmou.

A proposta pedagógica foi construída com foco no desenvolvimento de competências valorizadas no ambiente profissional contemporâneo, como criatividade, comunicação, trabalho em equipe, liderança e planejamento estratégico.

Além das oficinas, os estudantes têm contato direto com ambientes de inovação e experiências práticas que ajudam na construção do projeto de vida e no planejamento da carreira profissional.

Parque da Cidade recebe projeto educacional

O secretário de Cultura do Pará, Bruno Chagas, ressaltou o simbolismo do Parque da Cidade como espaço de discussão sobre o futuro da Amazônia e da juventude paraense.

“A Escola de Empreendedorismo ocupa esse espaço do Parque da Cidade, um lugar onde discutimos o futuro da Amazônia, e agora também cuidamos do futuro da juventude paraense. Estamos trazendo estudantes da escola pública para terem contato com conceitos de empreendedorismo, inovação e mercado de trabalho, justamente em uma fase importante de decisões sobre o futuro profissional e acadêmico”, declarou.

A iniciativa segue os princípios da Educação Empreendedora do Sebrae, integrando conceitos como autonomia, visão de futuro, resolução de problemas e protagonismo juvenil ao processo de formação dos estudantes.

O diretor-superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno, afirmou que o contato com o empreendedorismo ainda no ambiente escolar amplia as perspectivas dos jovens.

“Quando o jovem tem acesso ao empreendedorismo, ainda na escola, ele passa a enxergar novas possibilidades para o futuro. Essa parceria com o Governo do Estado permite levar conhecimento, inovação e desenvolvimento de competências empreendedoras para estudantes da rede pública, preparando esses jovens não apenas para o mercado de trabalho, mas também para criar oportunidades e transformar a realidade dos seus territórios”, disse.

Projeto aproxima estudantes das profissões do futuro

A secretária da Sectet, Victória Fidelis, destacou que a parceria fortalece a integração entre educação, tecnologia e inovação.

“Nosso objetivo é aproximar os jovens das profissões do futuro, proporcionando experiências práticas, desenvolvimento de competências e contato com ambientes de inovação. A Escola de Empreendedorismo amplia as possibilidades para esses estudantes e contribui diretamente para a preparação deles para o mercado de trabalho e para a construção dos seus projetos de vida”, afirmou.

Durante o programa, professores dos cursos técnicos da Sectet acompanham as turmas e relacionam os conteúdos trabalhados nas oficinas às competências previstas no Itinerário da Formação Profissional (IFP).

As oficinas começaram na semana passada e seguem até junho, com carga horária de quatro horas semanais. As atividades ocorrem de segunda a sexta-feira, no período da manhã.

Estudantes destacam acesso gratuito à formação

A estudante Ingrid Santos, da Escola Estadual Dom Pedro I, afirmou que o curso representa uma oportunidade inédita de aprendizado.

“Estou muito feliz, porque é a primeira vez que faço um curso de empreendedorismo. Estou adquirindo experiências novas e conhecimentos sobre um assunto que eu sempre tive vontade de conhecer”, relatou.

Ela também destacou a importância do acesso gratuito à formação para estudantes da rede pública.

“Hoje em dia, um curso desses é pago, e muita gente não tem condição. Aqui estamos tendo essa oportunidade, gratuitamente, podendo adquirir conhecimentos importantes para o nosso futuro”, avaliou.

A estudante Thayna Ferreira também ressaltou os impactos positivos da iniciativa na construção das perspectivas profissionais dos jovens.

“Participar desse curso está sendo uma experiência muito importante, porque estamos aprendendo sobre planejamento, empreendedorismo e como transformar ideias em oportunidades. Isso ajuda a gente a pensar no futuro, acreditar mais no nosso potencial e entender que também podemos conquistar nossos objetivos”, afirmou.