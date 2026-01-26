Governo federal lança rede para integrar políticas ao microempreendedor

247 - O Governo Federal lançou a Rede MEI, iniciativa do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) voltada a fortalecer e integrar as políticas públicas direcionadas ao microempreendedor individual em todo o país. A proposta é articular órgãos públicos e entidades de apoio, criando um ambiente de cooperação que facilite o acesso a informações, orientações e iniciativas governamentais.

De acordo com a Agência Gov de Notícias, a Rede MEI surge com o objetivo central de organizar e conectar ações já existentes, reduzindo a fragmentação de esforços e ampliando a efetividade das políticas públicas. A iniciativa reúne governos federal, estaduais e municipais, além de instituições parceiras, para atuar de forma coordenada em benefício dos microempreendedores.

Na prática, a Rede MEI opera em quatro frentes principais: integração entre instituições, avaliação de propostas de políticas públicas, disseminação de informações e orientação sobre iniciativas voltadas ao MEI. A adesão à rede é voluntária e pode ocorrer tanto por interesse dos órgãos quanto por convite do MEMP, conforme estabelece a Portaria nº 167, de 22 de agosto de 2025.

A coordenação da Rede MEI fica a cargo da Diretoria do Microempreendedor Individual, Autônomos e Cooperativismo, vinculada à Secretaria Nacional de Inclusão Socioprodutiva, Artesanato e Microempreendedor Individual. A estrutura de funcionamento é organizada em dois grupos distintos. O Núcleo de Integração reúne representantes de órgãos públicos e entidades nacionais para discutir propostas, trocar experiências e articular ações estratégicas. Já o Grupo de Disseminação e Orientação tem a função de ampliar a divulgação das políticas públicas e prestar apoio técnico aos envolvidos na implementação das iniciativas.

As contribuições da Rede MEI para o aprimoramento das políticas públicas serão debatidas no Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instância responsável por orientar e direcionar as ações voltadas ao microempreendedor individual no âmbito federal.

A transparência e a comunicação também são pontos centrais da iniciativa. A lista de participantes, o calendário de reuniões, os materiais produzidos e os resultados das avaliações anuais da Rede MEI serão divulgados no Portal do Empreendedor do Governo Federal. As informações também circularão pelos canais oficiais do MEMP, das entidades parceiras e em ações presenciais e digitais, como eventos e transmissões ao vivo.

Ao apresentar a nova rede, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, destacou o papel da integração entre diferentes esferas do poder público. “A Rede MEI cria um ambiente de cooperação para que o microempreendedor encontre informações claras, políticas mais eficientes e apoio mais próximo da sua realidade”, afirmou.