Governo Lula amplia crédito e facilita compra de veículos novos para MEIs

247 - A ampliação do acesso ao crédito para microempreendedores individuais (MEIs) e caminhoneiros autônomos ganhou um novo impulso com a publicação da Medida Provisória (MP) 1.371/2026. A norma corrige a redação da MP 1.354/2026 e passa a incluir, de forma explícita, esses profissionais entre os beneficiários das operações de financiamento com cobertura de até R$ 2 bilhões em garantias do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), destinado à aquisição de veículos novos.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN). Segundo a entidade, a mudança elimina dúvidas existentes na redação anterior, que restringia o benefício às pequenas e médias empresas, ampliando as possibilidades de acesso ao crédito para quem depende de um veículo como ferramenta de trabalho.

Para o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, a atuação do FGI pode tornar os financiamentos mais acessíveis ao reduzir o risco das operações para as instituições financeiras. "O FGI funciona como garantidor, reduzindo o risco para os bancos e, consequentemente, podendo contribuir para taxas de juros menores para o tomador. Para um MEI ou pequeno transportador, isso significa uma alternativa de crédito mais acessível para a compra de um veículo, ativo essencial para essas atividades", explica.

Correção amplia segurança jurídica

Rodrigo Soares destaca que tanto os transportadores autônomos quanto os microempreendedores individuais sempre estiveram entre o público-alvo da política de crédito, embora a redação da medida anterior não deixasse isso claro. Com a atualização do texto, o objetivo é oferecer maior segurança jurídica às instituições financeiras responsáveis pela concessão dos financiamentos.

Segundo ele, a alteração reduz as incertezas que poderiam dificultar a oferta das linhas de crédito pelos bancos conveniados. A expectativa é que a correção incentive a ampliação das operações voltadas aos pequenos empreendedores.

Ainda assim, o presidente do Sebrae ressalta que a efetiva expansão do acesso dependerá da forma como cada instituição financeira colocará essas linhas em funcionamento.

Bancos terão mais respaldo para conceder crédito

Ao comentar os efeitos da mudança, Rodrigo Soares afirma: "Essa maior segurança jurídica é essencial. Antes, havia ambiguidade. Os bancos poderiam hesitar em conceder crédito porque a redação não era clara. Com a correção, há mais segurança para que as instituições financeiras ofertem esses empréstimos. Ainda assim, a efetiva ampliação do acesso dependerá da forma como os bancos conveniados operacionalizarão a linha na prática."

Na avaliação do Sebrae, a atualização da Medida Provisória representa um passo importante para facilitar investimentos de pequenos empreendedores que necessitam renovar ou adquirir veículos para desenvolver suas atividades econômicas.

O acesso ao financiamento pode beneficiar especialmente profissionais cuja renda depende diretamente da mobilidade, como entregadores, prestadores de serviços, comerciantes e caminhoneiros autônomos.

Como funciona o Fundo Garantidor para Investimentos

O Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e tem como principal função oferecer garantias parciais às operações de crédito contratadas junto às instituições financeiras.

Ao assumir parte do risco das operações, o fundo aumenta a segurança para os bancos, favorecendo a aprovação de financiamentos e criando condições para que microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas tenham acesso a crédito em condições potencialmente mais favoráveis.

Com a inclusão explícita dos MEIs e dos caminhoneiros autônomos na MP 1.371/2026, o governo busca ampliar o alcance dessa política pública, facilitando a modernização dos negócios e o fortalecimento das atividades produtivas que dependem da aquisição de veículos novos.