Governo Lula e Sebrae unem esforços para expandir o Contrata+Brasil

247 - O Sebrae Nacional e o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) avançaram nas discussões para ampliar o alcance do Contrata+Brasil, plataforma criada para aproximar órgãos públicos de prestadores de serviços de pequeno porte. A iniciativa foi tema de uma reunião realizada nesta terça-feira (2), em Brasília.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN). Durante o encontro, representantes das duas instituições debateram estratégias para aumentar a presença dos microempreendedores individuais (MEIs) na plataforma, considerada uma importante ferramenta de acesso dos pequenos negócios ao mercado de compras governamentais.

Atualmente, o Contrata+Brasil reúne cerca de 11 mil empresas cadastradas e já contabiliza mais de 6 mil oportunidades publicadas. A plataforma também vem ampliando sua área de atuação com a inclusão de novas categorias de serviços, fortalecendo seu papel como canal de conexão entre empreendedores e a administração pública.

Estratégia para ampliar a participação dos MEIs

Entre os principais encaminhamentos da reunião está a construção de uma estratégia nacional para expandir o cadastramento de MEIs no Contrata+Brasil. A proposta prevê ações regionalizadas de mobilização e divulgação, com o objetivo de aumentar a adesão de empreendedores em diferentes regiões do país.

A iniciativa busca tornar a plataforma mais acessível e conhecida entre profissionais que atuam em pequenos negócios, ampliando as oportunidades de prestação de serviços para órgãos públicos.

Para o presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, a cooperação entre as instituições pode contribuir para ampliar a geração de oportunidades econômicas e fortalecer o empreendedorismo.

“Além da educação empreendedora, vamos trabalhar ainda mais fortemente na expansão do Contrata+Brasil. Também discutimos a aplicação da construção de soluções que gerem mais oportunidades, com menor custo, mais renda e mais cidadania para o país”, destacou.

Apoio ao empreendedorismo e formação de jovens

Durante o encontro, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Pereira, ressaltou a relevância do Sebrae para o desenvolvimento dos pequenos negócios brasileiros e reforçou a disposição do governo em ampliar a cooperação institucional.

“O Sebrae é um patrimônio da sociedade brasileira. Estamos construindo uma parceria forte para ampliar o Contrata+Brasil, apoiar a formação de jovens empreendedores e desenvolver novas iniciativas para fortalecer os pequenos negócios”, afirmou o ministro.

Além das ações voltadas ao Contrata+Brasil, a reunião abordou iniciativas para estimular a formação de novos empreendedores, especialmente entre os jovens.

O tema ganhou destaque com a apresentação do projeto-piloto Pé no Futuro, que tem como foco oferecer mentoria, capacitação e acesso a investimentos para jovens interessados em empreender.

Projeto pode alcançar 500 mil pessoas

De acordo com as informações discutidas no encontro, o Pé no Futuro possui potencial para beneficiar até 500 mil pessoas em todo o território nacional. A proposta integra uma agenda mais ampla de incentivo ao empreendedorismo e de fortalecimento dos pequenos negócios.

Participaram da reunião representantes do Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae, integrantes do Gabinete da Presidência, da Diretoria Técnica e das Unidades de Políticas Públicas e de Competitividade da instituição.

Pelo MEMP, estiveram presentes o secretário nacional de Ambiente de Negócios, Maurício Juvenal, além de assessores técnicos da pasta.

Plataforma amplia categorias de serviços

Lançado em 2025, o Contrata+Brasil foi desenvolvido para conectar órgãos públicos a prestadores de serviços de pequeno porte em diferentes segmentos da economia.

Atualmente, a plataforma contempla 107 categorias de serviços. Entre as atividades incorporadas recentemente estão costura, borracharia, mecânica e restauração de instrumentos musicais.

Os serviços mais demandados incluem pintura, reformas, assentamento de pisos, manutenção de telhados e serviços relacionados a sistemas de ar-condicionado, evidenciando o potencial da ferramenta para ampliar a participação dos pequenos empreendedores nas contratações públicas.