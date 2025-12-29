Ideias de negócios ganham força e atraem novos empreendedores em 2025

247 - O início do ano tradicionalmente marca um período de planejamento, definição de metas e busca por novos caminhos profissionais. Para quem deseja empreender, esse momento também se transforma em oportunidade concreta de tirar projetos do papel. Em 2025, o interesse por ideias de negócios cresceu de forma significativa, refletindo uma tendência de organização e iniciativa entre brasileiros que avaliam abrir o próprio empreendimento.

Dados do Portal Sebrae indicam que, ao longo de 2025, quase 1 milhão de acessos foram registrados por pessoas em busca de informações sobre ideias de negócios, o que representa um crescimento superior a 8% nas pesquisas em relação ao período anterior. O levantamento, divulgado pelo Sebrae, revela que as áreas mais procuradas foram corretor de imóveis, designer gráfico, escritório de consultoria e distribuidora de bebidas, atividades que combinam demanda constante e diferentes possibilidades de atuação.

Apesar de pertencerem a setores distintos, as ideias de negócios mais pesquisadas apresentam pontos em comum. Segundo a análise do Sebrae, são atividades que exigem investimento inicial relativamente baixo, permitem atuação flexível e contam com processos de formalização simplificados, além de apresentarem potencial de boa rentabilidade. Essas características ajudam a explicar o interesse crescente de quem busca iniciar um negócio próprio com menos riscos.

Entre as atividades que mais despertaram atenção em 2025, o designer gráfico se destacou como uma das ideias de negócio com maior volume de buscas. A profissão, muitas vezes exercida como microempreendedor individual, aparece associada à possibilidade de trabalho remoto, carteira diversificada de clientes e custos operacionais reduzidos, fatores valorizados por quem está começando.

Em comparação com 2024, a lista das dez ideias de negócios mais procuradas apresentou novidades. Três atividades econômicas passaram a integrar o ranking neste ano: agência de viagens e turismo, fábrica de cosméticos ecológicos sustentáveis e representação comercial. A entrada desses segmentos indica tanto a retomada de setores ligados ao turismo quanto o fortalecimento de negócios alinhados à sustentabilidade e à intermediação comercial.

O perfil de quem busca informações sobre empreendedorismo no Portal Sebrae também chama atenção. As mulheres lideram as pesquisas, respondendo por 55,8% do total. Em relação à faixa etária, a maioria dos interessados tem entre 18 e 34 anos, o que reforça o protagonismo dos jovens adultos no movimento de abertura de novos negócios. As cidades com maior volume de buscas são São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR).

Atualmente, o Portal Sebrae reúne mais de 460 ideias de negócios disponíveis para consulta. Cada uma delas traz informações detalhadas sobre o mercado, exigências legais e específicas, estimativas de investimento, estratégias de divulgação, além de recomendações práticas e dicas para quem pretende iniciar a atividade de forma estruturada.

Entre janeiro e 8 de dezembro de 2025, as dez ideias de negócios mais procuradas no Portal Sebrae foram: corretor de imóveis; designer gráfico (MEI); escritório de consultoria; distribuidora de bebidas; fábrica de produtos de chocolate; loja de cosméticos e perfumaria; agência de viagens e turismo; imobiliária; fábrica de cosméticos ecológicos sustentáveis; e representação comercial.

O crescimento do interesse por essas atividades acompanha um movimento mais amplo de abertura de empresas no país. Dados do Sebrae apontam que, entre janeiro e novembro de 2025, o Brasil registrou a criação de 4,6 milhões de empreendimentos, número que corresponde a 97% de todas as empresas abertas no período. Desse total, 77% são microempreendedores individuais, seguidos por microempresas, com 19%, e empresas de pequeno porte, que representam 4%.

O volume de novos negócios já supera o registrado em 2024, quando foram abertas 4,1 milhões de empresas. A alta de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior consolida o melhor desempenho da série histórica, indicando que empreender deixou de ser apenas um desejo e passou a se tornar realidade para um número cada vez maior de brasileiros.