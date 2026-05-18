Idosos brasileiros empreendem mais por oportunidade, aponta pesquisa

247 - Os brasileiros com idade entre 65 e 74 anos estão empreendendo mais por oportunidade do que por necessidade, segundo dados inéditos da Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Pela primeira vez desde o início da série histórica, em 2001, a pesquisa incluiu essa faixa etária no levantamento sobre empreendedorismo no país.

O estudo, realizado no Brasil pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), mostra que quase 63% dos empreendedores seniores iniciaram seus negócios motivados pela identificação de oportunidades de mercado. Já 32,5% afirmaram ter empreendido por necessidade.

De acordo com o presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, a inclusão dessa faixa etária reflete mudanças importantes no perfil da população economicamente ativa. “Foi preciso inserir empreendedores ainda mais seniores neste ciclo de 2025 da pesquisa, pois essa fatia da população está cada vez mais ativa e voltando em peso ao mercado de trabalho”, afirmou.

Empreendedorismo sênior ganha força no Brasil

Os dados da GEM indicam que os empreendedores mais velhos apresentam um comportamento semelhante ao dos jovens brasileiros. Entre pessoas de 18 a 34 anos, também prevalece o empreendedorismo motivado por oportunidade em vez da necessidade.

Na faixa de 35 a 54 anos, o cenário segue a mesma tendência, embora em menor intensidade. Nesse grupo, 52% dos empreendedores afirmam ter iniciado um negócio ao identificar uma oportunidade de mercado.

O levantamento mostra ainda que, entre os brasileiros de 65 a 74 anos, a relação entre oportunidade e necessidade é bastante favorável ao primeiro fator. A cada 190 empreendedores dessa faixa etária que abriram negócios por oportunidade, cerca de 100 o fizeram por necessidade.

Faixa de 55 a 64 anos apresenta cenário oposto

O comportamento é diferente entre os empreendedores de 55 a 64 anos. Nesse grupo, a motivação predominante é a necessidade, apontada por 53,3% dos entrevistados. Já 42,3% disseram ter empreendido por oportunidade.

Segundo a pesquisa, para cada 80 empreendedores dessa faixa etária que abriram um negócio motivados por oportunidade, existem 100 que empreenderam por necessidade.

A comparação entre os dois grupos evidencia uma mudança significativa. Entre os empreendedores de 65 a 74 anos, houve queda de quase 21 pontos percentuais na motivação por necessidade em relação ao grupo de 55 a 64 anos.

Pesquisa acompanha empreendedorismo há mais de duas décadas

Considerada a maior pesquisa sobre empreendedorismo do mundo, a GEM é conduzida internacionalmente em mais de 100 países. No Brasil, o levantamento é realizado anualmente desde o ano 2000.

Desde 2001, a pesquisa conta com o apoio do Sebrae, em parceria com a Anegepe. O estudo analisa diferentes aspectos do empreendedorismo nacional, incluindo perfil dos empreendedores, motivações para abertura de negócios e tendências econômicas.

A inclusão da população entre 65 e 74 anos amplia o alcance da pesquisa e reforça a crescente participação dos brasileiros mais velhos na atividade empreendedora, especialmente em iniciativas motivadas pela busca de novas oportunidades de renda e realização profissional.