Inflação de outubro no menor nível em 27 anos favorece pequenos negócios

247 - A inflação brasileira registrou em outubro o menor patamar para o mês em 27 anos, segundo dados divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou de 0,48% em setembro para 0,09% no último mês, uma queda de 0,39 ponto percentual. No acumulado de 2024, a alta é de 3,73%, enquanto nos últimos 12 meses o índice ficou em 4,68% — número próximo ao teto da meta fiscal definida pelo Banco Central, de 3% ao ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual.

Mais do que uma boa notícia para o governo, os dados trazem alívio especialmente para milhões de micro e pequenos empreendedores, que se beneficiam diretamente da redução de custos e da ampliação do poder de compra dos consumidores. A inflação mais baixa contribui para o aquecimento do mercado interno e reforça o papel dos pequenos negócios como motor da economia nacional.

Para Décio Lima, presidente do Sebrae, o resultado confirma a eficácia da política econômica conduzida pelo governo federal. “Isso demonstra o acerto da política econômica do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que está baseada na distribuição de renda para a população. Inflação baixa incentiva o movimento do grande motor da economia brasileira, que são os pequenos negócios. Isso beneficia toda a população brasileira. Se eles crescem, todo o país cresce junto”, afirmou.

Entre os fatores que mais contribuíram para a desaceleração do IPCA em outubro, o destaque vai para a queda da energia elétrica residencial, que recuou 2,39% e teve impacto de -0,10 ponto percentual no índice geral. Também registraram queda o aparelho telefônico (-2,54%) e o seguro voluntário de veículos (-2,13%). Já o grupo alimentação e bebidas, de maior peso no cálculo do IPCA, apresentou estabilidade, com variação de apenas 0,01%.

Apesar do cenário positivo, o Sebrae reforça a importância de cautela e planejamento por parte dos empreendedores, especialmente diante das oscilações nos preços de produtos e insumos. A Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros da instituição recomenda que os donos de pequenos negócios mantenham atenção redobrada na gestão financeira e nas estratégias de precificação.

Entre as principais dicas do Sebrae, estão:

Conhecimento: empreendedores dos setores de alimentação, como restaurantes, padarias e mercearias, devem compreender sua real situação financeira e elaborar estratégias para evitar repasses excessivos ao consumidor. Atenção: investir no planejamento orçamentário e no monitoramento de custos e margens é essencial. Ferramentas como a Planejadora Sebrae podem auxiliar no controle do fluxo de caixa. Mudanças: diversificar fornecedores e adotar precificação dinâmica ajudam a reduzir o impacto das variações inflacionárias. Negociação: renegociar dívidas, aluguéis, taxas e condições com fornecedores e instituições financeiras pode aliviar o orçamento. Inovação: investir em programas de fidelização e diferenciação de produtos e serviços é uma forma eficaz de manter a clientela em tempos de instabilidade.

Com o custo de vida sob controle e perspectivas mais estáveis, a inflação de outubro sinaliza um momento favorável para que o pequeno empreendedor planeje o crescimento e aproveite o aumento gradual da confiança do consumidor — um reflexo direto da melhora dos indicadores econômicos.