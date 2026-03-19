Iniciativa quer transformar Vale do Catimbau em referência no ecoturismo

247 - O Vale do Catimbau, localizado entre o Agreste e o Sertão de Pernambuco, passa a integrar uma estratégia nacional liderada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas para ampliar sua relevância no turismo brasileiro. A iniciativa prevê um investimento de R$ 4 milhões, com recursos do Sebrae Nacional e do Sebrae Pernambuco, voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios e à estruturação do destino, considerado o segundo maior parque arqueológico do Brasil.

O lançamento oficial do projeto está marcado para o dia 26 de março, no município de Buíque. A proposta busca aumentar o fluxo de visitantes, gerar renda e posicionar a região como um dos principais polos de ecoturismo do país.

Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, a iniciativa terá foco direto no desenvolvimento econômico local. “Iremos desenvolver a economia local, tendo os pequenos negócios como protagonistas. O local, um verdadeiro santuário arqueológico, tem um enorme potencial econômico e turístico, e precisa de apoio para ganhar vida. O Sebrae vai trabalhar para estimular os empreendedores da região, desenvolvendo a região e criando oportunidades, renda e inclusão.”

O superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra, destaca que o projeto consolida um trabalho de longo prazo na região. “Esse lançamento representa um passo importante em um trabalho que o Sebrae desenvolve há mais de 20 anos no Parque Nacional do Catimbau. Com essa iniciativa, e a parceria com outras instituições, acreditamos que o potencial do território será ainda mais fortalecido e se consolidará, pelas suas belezas naturais e culturais, como um importante destino para o ecoturismo no Brasil e no mundo”, afirma.

O evento de lançamento deve reunir representantes do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, além de gestores públicos e lideranças locais. Estão confirmadas participações de prefeitos e secretários dos municípios de Tupanatinga, Ibimirim e Buíque, que integram o parque, além de Arcoverde, considerada a principal porta de entrada para a reserva. Empresários e representantes do setor turístico também foram convidados.

Ações previstas

As ações do Projeto Nacional Vale do Catimbau terão início em maio, com execução prevista até o fim de 2027. A estratégia inclui um conjunto de iniciativas integradas, como consultorias especializadas, qualificação em gastronomia e articulação institucional para fortalecer a cadeia produtiva do turismo.

Entre os destaques está a implementação do Programa LIDER, que reunirá representantes dos municípios envolvidos para construir estratégias de desenvolvimento sustentável, integrando setores público, privado e organizações da sociedade civil.

De acordo com a gerente do Sebrae/PE no Agreste Meridional, Amanda Ferreira, será realizado um diagnóstico abrangente da atividade turística local. O levantamento envolverá comunidades indígenas, quilombolas, moradores, artesãos e associações, com o objetivo de orientar as ações do projeto.

Também estão previstas consultorias voltadas à preparação dos empreendimentos para receber turistas, além de capacitações em gastronomia com especialistas do Instituto César Santos. As atividades incluem reformulação de cardápios, melhoria de serviços e aprimoramento da gestão.

Atuação consolidada

A atuação do Sebrae no Parque Nacional do Catimbau já soma mais de duas décadas, por meio da Unidade Agreste Meridional, sediada em Garanhuns. Nesse período, foram desenvolvidas iniciativas voltadas à infraestrutura turística e à qualificação de profissionais, como guias, artesãos e empresários do setor de hospedagem e alimentação.

Entre 2024 e 2025, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, foi executado o projeto “Desenvolvimento do Potencial Econômico do Vale do Catimbau”. A ação incluiu cursos de formação de guias turísticos, capacitações em inglês e espanhol, além de consultorias em marketing, atendimento ao turista e governança. As atividades foram oferecidas gratuitamente ao trade turístico local.

Um patrimônio natural e arqueológico

Situado a cerca de 280 quilômetros do Recife, o Parque Nacional do Catimbau possui aproximadamente 62,3 mil hectares e foi criado por decreto em 13 de dezembro de 2002. A unidade de conservação tem como objetivo preservar ecossistemas únicos, além de permitir pesquisas científicas, promover educação ambiental e incentivar o ecoturismo.

Reconhecido como um dos mais importantes conjuntos de sítios arqueológicos do Brasil, o Vale do Catimbau reúne formações rochosas, trilhas e pinturas rupestres que reforçam seu potencial como destino turístico estratégico no cenário nacional.