Início do ano letivo aquece mercado de materiais escolares

247 - Com o início do ano letivo, o período de volta às aulas se consolida como um dos mais relevantes para o varejo de papelaria e livrarias. No Shopping São José, esse movimento já é perceptível: as Livrarias Curitiba vêm registrando crescimento no fluxo de clientes em busca de materiais escolares, livros e itens de apoio ao estudo, impulsionando a movimentação no empreendimento.

As informações foram divulgadas pelo Shopping São José, que destaca a retomada do consumo e a reorganização das famílias como fatores determinantes para o desempenho do setor neste começo de ano. Tradicionalmente, a volta às aulas representa um dos principais picos de vendas para o segmento, especialmente por conta da aquisição das listas escolares completas.

A expectativa para esta temporada é de um resultado positivo, acompanhando o planejamento antecipado dos consumidores e a preocupação com escolhas mais assertivas. Cadernos, mochilas, estojos, lápis, canetas, agendas e livros paradidáticos figuram entre os itens mais procurados nas prateleiras, refletindo a demanda por produtos essenciais para o cotidiano escolar.

Segundo a gerente das Livrarias Curitiba do Shopping São José, Marília Zeck, o comportamento do consumidor tem passado por transformações nos últimos anos. “Hoje, muitos clientes chegam mais informados, com a lista fechada, mas ainda abertos a sugestões, principalmente quando encontram produtos funcionais, duráveis ou que facilitem o dia a dia escolar”, afirma.

Além da praticidade, o controle do orçamento continua sendo uma preocupação central das famílias. Marília ressalta que a estratégia de compra pode fazer diferença ao longo do ano letivo. “Priorizar qualidade e versatilidade. Escolher materiais mais resistentes evita reposições ao longo do ano, além de comparar preços e aproveitar opções que atendam mais de uma necessidade”, orienta.

O impacto da volta às aulas não se restringe às livrarias e papelarias, mas se estende a todo o shopping. De acordo com Vinício Garcia, gerente de marketing do Shopping São José, diversas lojas se preparam para atender à demanda sazonal com mix ampliado e ações promocionais. “Esse é um período em que várias lojas se preparam com mix ampliado e promoções especiais para facilitar a vida das famílias, entre elas a Anjuss, a Le Postiche, a Livrarias Curitiba e a Xangai. Nosso objetivo é oferecer conveniência, variedade e boas oportunidades para quem quer resolver tudo em um só lugar”, destaca.

Com a combinação de oferta diversificada, planejamento do consumidor e estratégias comerciais do varejo, a volta às aulas reafirma seu papel como um dos momentos mais importantes do calendário para o setor e para a dinâmica econômica do Shopping São José.