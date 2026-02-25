Inteligência artificial eleva vendas no mercado imobiliário

247 - A adoção de ferramentas de inteligência artificial (IA) tem redesenhado processos em diferentes setores da economia brasileira, inclusive no mercado imobiliário. Dados da pesquisa CX Trends, realizada por uma empresa de desenvolvimento de software, mostram que 75% dos consumidores acreditam que o avanço da IA está transformando a forma como as empresas oferecem seus serviços, sinalizando a consolidação da tecnologia no cotidiano corporativo.

Inserida no contexto da Indústria 4.0, considerada a quarta Revolução Industrial, a IA tem sido aplicada para automatizar tarefas operacionais, acelerar fluxos de trabalho e ampliar a produtividade das equipes. No segmento imobiliário, o movimento se reflete na qualificação do atendimento, na redução de perdas comerciais e na melhoria do relacionamento com clientes.

Em Goiás, o Grupo My Broker figura entre as empresas que incorporaram soluções tecnológicas à rotina. Desde 2023, a companhia passou a utilizar ferramentas de IA desenvolvidas pela Latitude, voltadas tanto para o contato inicial quanto para o acompanhamento posterior dos clientes. Com o suporte dessas soluções, a empresa já alcançou R$ 4,6 bilhões em vendas. “Esse é um dos investimentos que apostamos não apenas para nos adaptar ao mercado com a tecnologia, mas para deixar a experiência do consumidor cada vez melhor”, afirma Ronaldo Dantas.

Levantamento realizado com a base de corretores que utilizam os sistemas aponta que os profissionais passaram a economizar, em média, de uma a duas horas por dia em suas rotinas. Atualmente, cerca de 2.800 corretores da My Broker utilizam os recursos em mais de 20 operações distribuídas pelo país.

As soluções adotadas estão divididas entre pré e pós-atendimento. No primeiro caso, a IA SDR (Representante de Desenvolvimento de Vendas) é integrada ao CRM e ao WhatsApp para realizar o contato inicial com o lead, esclarecer dúvidas, qualificar o interesse e, quando há compatibilidade, agendar visitas. “Há uma vantagem muito grande com esse recurso, que é o atendimento 24/7. Muitas vezes há procura fora do horário comercial, e a IA consegue atender a essa demanda”, explica Azael Dourado, sócio e CEO da Latitude. Segundo ele, a ferramenta já contabiliza diversos casos de visitas agendadas em cidades como Goiânia, Florianópolis, Ribeirão Preto, Curitiba e Uberlândia.

No pós-atendimento, o destaque é a ferramenta Salva Leads, apontada como a mais utilizada pelo grupo. O sistema atua diretamente sobre a base do CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente), analisando históricos de conversas, propostas e negociações interrompidas. Em menos de 28 dias de operação em Goiânia, a tecnologia auxiliou em uma venda de R$ 750 mil na unidade Eldorado do Grupo My Broker e retomou mais de mil negociações consideradas abandonadas. “O Salva Leads lê todo o histórico, entende em que ponto a conversa parou e volta a falar de maneira natural”, explica Azael. Pesquisa realizada pela Latitude indica que, entre empresas de Goiânia, a ferramenta alcançou taxa de resposta de 14% entre leads classificados como perdidos.

A incorporação da tecnologia está alinhada à filosofia da empresa, que defende a formação do corretor chamado nexialista — profissional capaz de integrar conhecimentos, interpretar dados e utilizar a inovação como aliada. Para Ronaldo Dantas, a inteligência artificial não substitui a atuação humana. “O corretor nexialista é aquele que consegue encontrar nexo entre informações, tecnologia e sensibilidade humana. A IA automatiza o operacional e devolve tempo, enquanto o corretor se dedica ao que nenhuma máquina faz: criar conexão, interpretar o cliente e conduzir a decisão”, afirma