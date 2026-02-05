Investidores passam a exigir resultados concretos das startups

247 - O tempo das narrativas sedutoras e do crescimento sustentado apenas por expectativas parece ter ficado para trás. Em um ambiente de menor liquidez e de escrutínio mais rigoroso por parte de investidores, o ecossistema de startups vive uma inflexão clara: ideias promissoras já não bastam. O capital agora se concentra em negócios capazes de demonstrar resultados, eficiência operacional e geração de valor real.

Essa mudança de lógica vem sendo apontada por especialistas que acompanham de perto o mercado de inovação. Segundo análises do Sebrae e dados do relatório Venture Pulse, da KPMG, a retração dos investimentos em venture capital, iniciada em 2022, provocou um processo de amadurecimento forçado no setor, com efeitos que ainda se estenderam por 2024 e 2025.

“Estamos vivendo uma virada estratégica. O capital está mais seletivo, e a régua ficou mais alta para quem quer crescer em 2026”, afirma Cristina Mieko, Head de startups do Sebrae. De acordo com ela, a transformação não foi causada apenas pela escassez de recursos, mas também por um ambiente global mais instável, marcado por conflitos geopolíticos, tensões econômicas e maior aversão ao risco.

A combinação desses fatores levou investidores a priorizar eficiência e retorno em prazos mais curtos. Como consequência, startups passaram a ser pressionadas a comprovar capacidade de execução, disciplina financeira e uso estratégico dos recursos captados. No Brasil, esse cenário impôs uma revisão de prioridades tanto para empreendedores quanto para fundos de investimento.

Dados da KPMG mostram que o número de negócios fechados e o volume total investido seguiram em queda até o fim de 2023. A recuperação parcial observada em 2024 ocorreu de forma seletiva, com foco em empresas que apresentavam fundamentos sólidos e métricas consistentes. Esse novo filtro segue influenciando o perfil das startups que conseguem atrair capital no ciclo atual.

“A retração forçou o ecossistema a amadurecer, e a era do crescimento a qualquer custo ficou para trás”, explica Cristina. “Hoje, há menos espaço para ideias em estágio embrionário sem modelo de receita validado. A busca é por eficiência e consistência. O próximo ciclo será o da performance com disciplina.”

Nesse novo contexto, métricas operacionais ganharam protagonismo. Em vez de apostar apenas em tecnologias de fronteira ou discursos futuristas, investidores passaram a olhar com mais atenção para indicadores como crescimento de receita, CAC, LTV, churn e ARR, que revelam a sustentabilidade do negócio. Governança financeira e capacidade de gestão se tornaram ativos tão relevantes quanto a inovação em si.

“Em 2025, o mercado passou a valorizar startups que sabem gerir, medir e ajustar. Tração comprovada, receita previsível e gestão estruturada são os novos filtros para captar investimento”, destaca Cristina Mieko. A mudança reflete também a pressão exercida pelos LPs, os investidores dos fundos, que passaram a exigir resultados mais tangíveis e menor exposição ao risco. O apelo do pitch perdeu espaço para a solidez da operação.

Levantamentos do Observatório Sebrae Startups indicam que empresas com canais próprios de venda e modelos de monetização por assinatura foram as que mais ganharam fôlego nesse novo ciclo. Essas startups, segundo o estudo, têm maior potencial para compor a base das scale-ups brasileiras em 2026.

O ponto em comum entre esses negócios é a previsibilidade. Seja em modelos B2B ou B2C, a recorrência de receita e o domínio de canais de aquisição com bom custo-benefício permitiram a construção de motores de crescimento sustentáveis. “Quando a startup domina seus canais de venda e gera receita de forma recorrente, ela se torna menos dependente de capital externo e mais preparada para escalar com saúde”, diz Cristina.

Para alcançar esse estágio, especialistas apontam a necessidade de um caminho bem definido, que inclui validação do product-market fit, construção de canais escaláveis, uso inteligente de dados e rotinas consistentes de gestão financeira. Modelos como SaaS, marketplaces de nicho com alta fidelização e plataformas de serviços por assinatura têm se mostrado mais resilientes, especialmente quando operam com estruturas enxutas.

O próximo ciclo da inovação, ao que tudo indica, será menos guiado pela capacidade de imaginar cenários distantes e mais pela habilidade de entregar resultados concretos no presente. Startups que conseguirem provar tração contínua, margens saudáveis e potencial de escala, sem depender exclusivamente de rodadas constantes de funding, devem liderar a nova fase do ecossistema brasileiro. “O diferencial real está na capacidade de transformar produto em negócio, e crescimento em escala”, resume Cristina Mieko.