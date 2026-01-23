João Azevêdo entrega nova sede do Empreender e destaca R$ 180 milhões em crédito na Paraíba

247 - O governador João Azevêdo entregou, em João Pessoa, a nova sede do Empreender Paraíba. Instalado na Avenida Epitácio Pessoa, em área central da Capital, o equipamento foi planejado para facilitar o acesso de micro e pequenos empreendedores aos serviços de crédito e orientação oferecidos pelo programa.

As informações são da assessoria do Governo da Paraíba. Desde 2019, o Empreender Paraíba já injetou mais de R$ 180,6 milhões na economia estadual por meio da concessão de crédito, com média superior a R$ 30 milhões aplicados por ano na microeconomia, segmento responsável pela geração de emprego e renda em diversas regiões do Estado.

A nova sede é resultado da readequação de um imóvel para oferecer melhores condições de atendimento ao público e de trabalho à equipe técnica. A intervenção recebeu investimentos superiores a R$ 640 mil e ampliou a estrutura física do programa, reforçando a política estadual de estímulo ao empreendedorismo e de inclusão produtiva de centenas de famílias paraibanas.

Durante a solenidade, João Azevêdo ressaltou o alcance social do Empreender e os investimentos contínuos realizados pelo Governo do Estado. “Esse programa tem transformado a vida de muita gente — eu chamo o Empreender de ‘A Casa de Sonhos’. Porque, verdadeiramente, ele realiza o sonho de muita gente. Gente que não tem acesso ao sistema bancário convencional, que não tem condições de tomar um empréstimo no banco. E aqui, através do Empreender, através das taxas muito baixas, através da forma de receber proposta, a gente tem condições de apoiar a população. São mais de R$ 30 milhões investidos a cada ano na microeconomia, aquela que gera emprego e renda pela Paraíba afora. Por isso, é muito importante ter as condições de atender melhor o cidadão que precisa do Estado. Esse local é excepcional, na principal avenida da cidade, com um espaço digno”, afirmou.

O secretário executivo do Empreender Paraíba, Fabrício Feitosa, destacou que a nova sede simboliza respeito e atenção ao público atendido pelo programa. “Com essa entrega, estamos garantindo mais conforto e mais acesso ao público do Programa Empreender-PB. Estamos num endereço estratégico, com várias linhas de ônibus, tudo facilitado para quem deseja um atendimento presencial”, disse, ao lembrar também os benefícios para a equipe técnica.

Com mais de 1.000 metros quadrados de área, o imóvel adota o formato de coworking, reunindo todas as equipes do programa em um mesmo espaço para ampliar o diálogo interno e dar mais agilidade à análise e tramitação dos processos. “Sob a liderança do governador João Azevêdo, que nos dá muita liberdade quando o foco é beneficiar a população, esse formato vai proporcionar uma nova dinâmica, beneficiando o nosso público, com agilidade na tramitação de processos, entre outras coisas”, completou Fabrício Feitosa.

Usuários do programa já relatam melhorias no atendimento. A empreendedora Fernanda Bezerra avaliou positivamente o novo espaço. “É um local agradável, tudo muito organizado e muito bonito. Além de tudo isso, o atendimento é excelente — os atendentes não deixam a gente esperando. Ficou tudo mais fácil agora, principalmente para os cursos que a gente faz de como usar o dinheiro do empréstimo”, comentou.

Para Josegreyce Albuquerque, que mantém com a família uma tapiocaria e doceria, a mudança amplia o alcance do programa em todo o Estado. “Um espaço como esse é a abertura não só para os empreendedores de João Pessoa, mas de toda a Paraíba. O Empreender é um programa excepcional, e essa nova sede vem melhorar ainda mais o atendimento que recebemos. Trabalhamos eu, minha esposa, que é a formatadora disso tudo, e minha filha. Hoje é um dia muito feliz para todos nós”, externou.

A solenidade contou ainda com a presença do deputado João Gonçalves e de auxiliares da gestão estadual, entre eles Lídia Moura, secretária de Estado da Mulher e Diversidade Humana; Naná Garcez, presidente da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC); e Roberto Paulino, secretário-chefe do Governo.

Serviço A nova sede do Empreender Paraíba fica na Avenida Epitácio Pessoa, nº 1.430, no bairro da Torre. O espaço possui mais de 1.000 metros quadrados, com 17 salas — sendo uma exclusiva para reuniões —, cinco banheiros e seis vagas de garagem.