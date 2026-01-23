João Pessoa lança programa para mulheres empreendedoras

247 - Foi publicado na edição desta quinta-feira (22) do Diário Oficial do Município de João Pessoa o Edital nº 01/2026 – Programa IDERAM, que institui o Programa Elas Lideram, iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino na capital paraibana. As informações constam do Diário Oficial do Município, que detalha objetivos, público-alvo e etapas do programa.

A ação é promovida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDEST), em parceria com o SEBRAE-PB. Segundo o edital, o Elas Lideram é o primeiro programa de mentoria especializada em empreendedorismo feminino do município, gratuito e exclusivo para mulheres, com acesso ao microcrédito orientado “Eu Posso”.

O programa tem como foco o fortalecimento da liderança feminina, a promoção da autonomia econômica e a ampliação da inserção das mulheres no mercado de trabalho, por meio do desenvolvimento de negócios próprios. Estão previstas capacitações técnicas presenciais e online, mentorias individuais e coletivas, formação de redes de empreendedoras e facilitação do acesso ao crédito.

Podem participar mulheres cis ou trans, maiores de 18 anos, residentes em João Pessoa, que já possuam negócio formal ou informal, estejam desempregadas e desejem empreender, tenham uma ideia de negócio ou estejam no início da jornada empreendedora. Entre os critérios estão disponibilidade para aulas presenciais e online, acesso à internet e conhecimentos básicos de informática, sendo vedada a participação de servidoras da Prefeitura e funcionárias do SEBRAE-PB.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma online, entre 26 de janeiro e 28 de fevereiro de 2026, por meio de formulário eletrônico divulgado nos canais oficiais. O processo seletivo contará com entrevistas online, conduzidas por comissão formada por representantes da SEDEST e da Be.Labs, e ofertará 60 vagas efetivas, além de 20 para lista de espera, com reserva de 10% das vagas para mulheres negras, pretas e pardas.

A mentoria terá duração de três meses e utilizará a metodologia “Efeito Furacão”, desenvolvida pela Be.Labs Aceleradora, com encontros das 15h às 17h no Centro de Educação do SEBRAE Paraíba, no Shopping SEBRAE, no Bairro dos Estados. As atividades incluem aulas presenciais, encontros online, mentorias individuais e apoio à abertura ou regularização de MEI, além de autorizar o uso de imagem e registros audiovisuais para fins institucionais.