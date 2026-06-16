Jovens empreendedores ampliam protagonismo e lideram lares no Brasil

247 - O avanço do empreendedorismo entre os jovens brasileiros tem refletido diretamente na estrutura econômica das famílias. Um levantamento do Sebrae revelou que cerca de quatro em cada dez empreendedores com até 29 anos já ocupam a posição de chefes de domicílio, assumindo papel central no sustento de suas casas.

Os dados foram divulgados pela Agência Sebrae de Notícias (ASN) e têm como base informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), analisadas entre o primeiro trimestre de 2012 e o quarto trimestre de 2025.

Segundo o estudo, a participação de jovens empreendedores que são responsáveis pelo domicílio passou de 32% para 37% ao longo do período analisado, um crescimento de cinco pontos percentuais. O resultado indica uma mudança significativa no perfil desse grupo, que vem assumindo cada vez mais responsabilidades financeiras dentro das famílias.

Jovens assumem maior responsabilidade familiar

Até o fim de 2023, a condição mais comum entre os empreendedores jovens era a de filho ou filha dentro do núcleo familiar. No entanto, os dados mais recentes apontam uma mudança nesse cenário.

Em 2025, os jovens que ocupam a posição de chefes de domicílio passaram a representar a maior parcela dos empreendedores dessa faixa etária. Os filhos aparecem em segundo lugar, com 35,5%, enquanto os cônjuges correspondem a 19%.

O levantamento reforça que o empreendedorismo entre os jovens deixou de ser apenas uma alternativa de geração de renda individual e passou a desempenhar papel relevante na manutenção financeira de milhares de famílias brasileiras.

Formalização avança entre os mais jovens

Outro destaque do estudo é o crescimento da formalização dos negócios comandados por jovens. Nos últimos dez anos, a proporção de empreendedores formalizados nessa faixa etária subiu de cerca de 21%, em 2015, para 28% no último trimestre do ano passado.

Apesar do avanço, o percentual ainda permanece abaixo da média nacional dos donos de negócios, que alcança aproximadamente 35%.

O levantamento também identificou crescimento na participação dos jovens empreendedores que contribuem para a Previdência Social. Embora o percentual tenha aumentado acima da média observada entre adultos e seniores, apenas 31% dos jovens realizam contribuições previdenciárias, frente aos 41% registrados no conjunto total dos empreendedores brasileiros.

Predomínio do trabalho por conta própria

A pesquisa mostra ainda que a ampla maioria dos jovens empreendedores atua sem funcionários. De acordo com o Sebrae, 93% dos donos de negócio com até 29 anos trabalham por conta própria.

Para o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, ampliar a conscientização sobre a formalização é fundamental para garantir maior proteção social a esse público.

“Sem proteção social, o jovem dono de negócio fica mais vulnerável. Nesse sentido, é fundamental orientar esse público sobre as vantagens de atuar na formalidade, protegido pela figura do microempreendedor individual”, afirmou Rodrigo Soares, presidente do Sebrae.

Formalização impulsiona renda dos empreendedores

Os dados também evidenciam uma diferença expressiva de rendimento entre empreendedores formalizados e aqueles que atuam sem registro empresarial.

Entre os jovens sem CNPJ, o rendimento médio habitual foi de R$ 1.860 no último trimestre do ano passado. Apesar de representar um crescimento real de quase 30% desde o início da série histórica, esse continua sendo o menor rendimento entre todas as faixas analisadas pelo estudo.

Já os jovens empreendedores formalizados registraram renda média habitual de R$ 4.758. O valor é quase 156% superior ao rendimento observado entre aqueles que atuam sem CNPJ, reforçando a relação entre formalização e melhores resultados financeiros para os negócios.