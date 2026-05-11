Jovens empreendedores querem transformar o mundo, aponta GEM

247 - A vontade de “fazer a diferença no mundo” é hoje a principal motivação dos brasileiros mais jovens para abrir um negócio. É o que revela a pesquisa GEM: Empreendedorismo no Brasil 2025, considerada o maior levantamento global sobre empreendedorismo e realizada no país pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo (Anegepe).

Segundo o estudo, 75,9% dos empreendedores entre 18 e 34 anos afirmam que o desejo de gerar impacto social e transformar a realidade é o principal impulso para empreender. Entre os brasileiros de 35 a 54 anos, esse índice é ainda maior, chegando a 77,9%.

Para o presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, o dado demonstra uma mudança importante no perfil empreendedor brasileiro. “Quando o empreendedor tem o propósito de transformação pessoal e social, os resultados de seu trabalho tendem a beneficiar ainda mais a economia e a qualidade de vida no país”, afirmou.

Propósito supera busca exclusiva por renda

Além do impacto social, a busca por independência financeira também aparece como um fator relevante para os jovens empreendedores. Entre os brasileiros de 18 a 34 anos, 74,6% disseram abrir um negócio para “construir uma grande riqueza ou uma renda muito alta”.

A escassez de empregos formais também segue como motivação importante. Nessa mesma faixa etária, 65,3% afirmaram empreender para “ganhar a vida porque os empregos são escassos”. Já 43,5% disseram que abriram o negócio para continuar uma tradição familiar.

Entre os empreendedores de 35 a 54 anos, o cenário é semelhante. Depois do desejo de “fazer a diferença no mundo”, o principal fator apontado é a necessidade de gerar renda diante da escassez de empregos, mencionado por 75,8% dos entrevistados.

Empreendedores seniores priorizam geração de renda

A pesquisa mostra, no entanto, uma mudança de perfil nas faixas etárias mais elevadas. Entre os empreendedores de 55 a 64 anos, a principal motivação para abrir um negócio passa a ser a necessidade de sobrevivência econômica.

Nesse grupo, 70,7% afirmaram empreender para “ganhar a vida porque os empregos são escassos”, enquanto 69,5% citaram o desejo de “fazer a diferença no mundo”. Já a busca por riqueza ou renda elevada foi mencionada por 59,5%.

O levantamento também incluiu pela primeira vez empreendedores de 65 a 74 anos. Nessa faixa etária, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho aparece de forma ainda mais intensa: 82% disseram abrir um negócio para garantir sustento diante da escassez de empregos.

Tradição familiar ganha força entre os mais velhos

Os dados apontam ainda que a continuidade de tradições familiares se torna mais relevante com o avanço da idade. Entre os empreendedores de 55 a 64 anos, 50,1% disseram manter negócios ligados à trajetória da família.

Na faixa de 65 a 74 anos, o percentual chega a 52,5%, superando inclusive a motivação relacionada à construção de grande riqueza, apontada por 48,9% dos entrevistados.

A pesquisa GEM é realizada anualmente no Brasil desde o ano 2000, de forma ininterrupta, integrando um projeto internacional que já envolveu mais de 100 países. Desde 2001, o levantamento conta com o apoio do Sebrae, consolidando-se como uma das principais referências sobre o cenário do empreendedorismo no país e no mundo.