Maceió recebe o NEON 2026 e fortalece inovação no Nordeste

247 - Maceió será o centro das atenções do ecossistema de inovação nordestino entre os dias 9 e 13 de junho, ao sediar o Nordeste ON Alagoas 2026 (NEON), considerado o maior encontro de inovação, empreendedorismo e negócios da região. A iniciativa, promovida pelo Sebrae, deve reunir startups, investidores, universidades, empresas e representantes do poder público em uma ampla programação voltada ao fortalecimento da nova economia.

As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), que destaca a proposta do evento de transformar a capital alagoana em um ambiente de conexões estratégicas, geração de oportunidades e fortalecimento do empreendedorismo inovador em todo o Nordeste.

A programação foi estruturada para ir além das tradicionais palestras. O evento terá início com visitas técnicas a diferentes rotas de inovação de Alagoas, abrangendo regiões do sertão, agreste, litoral sul e projetos de impacto social em Maceió. A proposta é apresentar experiências empreendedoras e iniciativas inovadoras espalhadas pelo estado.

Programação reúne grandes nomes do empreendedorismo

Entre os dias 11 e 13 de junho, o Centro de Convenções de Maceió concentrará as principais atividades do encontro. Estão previstas palestras, painéis temáticos, mentorias, rodadas de negócios e investimentos, além de uma feira voltada para startups e empresas inovadoras.

A programação contará com a participação de personalidades conhecidas nacionalmente, como Bráulio Bessa, Giovanna Antonelli, Juliette e Rica de Marré. Os convidados irão debater temas relacionados à criatividade, inovação, empreendedorismo e transformação dos modelos de negócios.

Também estão previstas arenas temáticas dedicadas a assuntos em alta no mercado, incluindo inteligência artificial, games, marketing, economia criativa e iniciativas voltadas às periferias, ampliando o alcance das discussões sobre desenvolvimento econômico e inclusão produtiva.

Sebrae aposta em conexões para impulsionar negócios

De acordo com Victor Melo, gestor de Startups do Sebrae, o principal diferencial do NEON está na capacidade de aproximar diferentes atores do ecossistema de inovação e criar oportunidades concretas para novos empreendimentos.

“O NEON é uma plataforma de desenvolvimento regional. Ele aproxima startups, investidores, empresas e instituições em um ambiente que acelera negócios, amplia conexões estratégicas e fortalece o protagonismo do Nordeste na nova economia”, afirmou.

O evento integra a estratégia do Sebrae de consolidar o Nordeste como uma das regiões mais promissoras do país no campo da inovação. Essa atuação é reforçada por iniciativas como o programa Startup Nordeste, que busca estimular a criação e o crescimento de startups, além de promover a integração entre universidades, mercado, investidores e setor público.

Histórico mostra crescimento do evento

As edições anteriores do NEON demonstram a expansão do movimento de inovação promovido pelo Sebrae na região. Em São Luís, em 2023, o encontro contribuiu para fortalecer e integrar o ecossistema local de inovação.

No ano seguinte, em João Pessoa, o evento ampliou a geração de negócios e ajudou a atrair investidores para projetos e startups da região. Já em Teresina, em 2025, o encontro atingiu um novo patamar de alcance, com aumento no número de participantes, empresas, startups e parceiros institucionais.

Segundo o Sebrae, a edição de 2026 pretende aprofundar ainda mais a conexão entre inovação e desenvolvimento regional. A proposta é valorizar experiências empreendedoras que surgem fora dos grandes centros urbanos e ampliar a visibilidade de iniciativas que contribuem para a transformação econômica do Nordeste. A expectativa é reunir milhares de participantes e consolidar o NEON como a principal vitrine da inovação nordestina.