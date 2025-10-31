Marketing de afiliados cresce e atrai empreendedores digitais

247 - Vender produtos pela internet e ganhar uma comissão por cada venda é a proposta do marketing de afiliados, um modelo de negócio que vem se expandindo rapidamente no Brasil e no mundo. Segundo informações do Sebrae, o setor cresce, em média, 10% ao ano, e a expectativa é de que o volume global movimente mais de US$ 40 bilhões até 2030. O formato tem atraído cada vez mais empreendedores por não exigir estoque, espaço físico ou grandes investimentos iniciais.

De acordo com o gestor de Mercado Digital do Sebrae, William Almeida, o modelo representa uma oportunidade acessível para quem deseja iniciar um negócio próprio no ambiente digital. “Diferentemente de abrir uma loja física, o afiliado não precisa de estoque, não tem custo fixo alto e só ganha se vender. É risco baixíssimo. Você pode começar hoje, com o celular na mão, sem precisar gastar muito. E tem muita gente que começou como renda extra e hoje vive só disso. O afiliado virou um jeito rápido e acessível de entrar no digital”, afirma Almeida.

O especialista destaca, contudo, que o sucesso depende de preparo e estratégia. “Não existe receita mágica: é preciso aprender sobre marketing digital e escolher bem o produto que deseja vender. Vender o que você confia é metade do caminho. Além disso, comece pequeno, com seu círculo próximo, indique no grupo de WhatsApp, poste no Facebook e Instagram. O segredo é testar, ver o que dá retorno e ajustar”, orienta o gestor.

O marketing de afiliados é uma modalidade de parceria em que uma empresa (o produtor) remunera um parceiro (o afiliado) por cada venda ou cliente conquistado por meio de sua divulgação. O afiliado utiliza seus canais — como blogs, redes sociais ou plataformas de vídeo — para promover produtos e serviços de terceiros. Assim, o produtor amplia o alcance de sua marca, enquanto o afiliado obtém ganhos sem precisar criar um produto próprio ou lidar com questões logísticas.

No mercado de marketing digital, o interesse por esse tipo de estratégia também tem sido percebido por agências especializadas. Raymara Milhomem, sócia da InfluBrasília, empresa do Distrito Federal focada na contratação de influenciadores, observa um aumento da procura pelo modelo nos últimos anos. “Temos uma demanda grande de empresas que investem em influenciadores digitais para impulsionar o marketing de afiliados, links, postagens em colaboração e comissionamentos. Embora não seja nosso foco, é uma vertente que acompanha de perto o universo digital e, inclusive, pode se conectar de forma complementar às ações de influência que desenvolvemos”, explica.

Para Milhomem, investir nesse tipo de marketing pode ser uma estratégia inteligente para marcas que buscam ampliar a visibilidade sem elevar custos fixos. “Para o empreendedor, investir em marketing de afiliados pode ser estratégico porque amplia o alcance da marca sem necessariamente aumentar os custos fixos de mídia”, completa.