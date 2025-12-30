Mega da Virada reacende debate sobre dinheiro e preparo para empreender

247 - A Mega da Virada 2025 é considerada o maior prêmio da história das loterias brasileiras, ao atingir o valor inédito de R$ 1 bilhão. O montante, segundo a Caixa Econômica Federal, reacende o imaginário de milhões de brasileiros que sonham em começar 2026 como bilionários. No entanto, especialistas alertam que a chegada repentina de grandes quantias não é, por si só, garantia de sucesso financeiro ou empresarial.

O alerta vem do especialista em negócios e expansão de alta performance Ycaro Martins, CEO e fundador da Maxymus Expand, empresa focada em estratégias de crescimento e estruturação de negócios. As reflexões foram divulgadas em material institucional da companhia, que analisa o impacto do capital elevado quando não há preparo estratégico para administrá-lo.

Para Ycaro, o dinheiro exerce um papel secundário no sucesso de longo prazo. “O capital é apenas um acelerador, nunca o fundamento. O dinheiro quando mal administrado, potencializa erros. O que constrói negócios sólidos é clareza estratégica, capacidade de execução e mentalidade de longo prazo. Essas ações transformam qualquer oportunidade, seja com milhões ou poucos recursos, em um crescimento exponencial”, afirma.

Com mais de 20 anos de experiência no empreendedorismo, o executivo destaca que enriquecer rapidamente pode se tornar um risco quando não há competência para sustentar esse crescimento. A partir dessa visão, ele apresenta diretrizes consideradas essenciais para quem deseja estruturar organizações sólidas e sustentáveis, independentemente do volume de recursos disponíveis.

Uma das bases apontadas é a inteligência estratégica. Segundo Ycaro, decisões precisam ser tomadas a partir de dados, análise de cenários e leitura constante do mercado. Compreender concorrentes, tendências e o comportamento do público-alvo é determinante para saber onde atuar e quando acelerar.

Outro ponto central é a gestão de riscos. Para o especialista, todo processo de expansão envolve incertezas, mas é possível reduzi-las por meio de diversificação, proteção patrimonial e avaliação racional das oportunidades. Essas práticas, segundo ele, são fundamentais para preservar e expandir o capital ao longo do tempo.

A disciplina na execução também é destacada como fator decisivo. Ycaro ressalta que ideias, por si só, não constroem empresas. Rotinas bem definidas, métodos claros, indicadores de desempenho e acompanhamento diário são, em sua avaliação, o que sustenta resultados consistentes, mesmo em cenários adversos.

No campo da gestão de pessoas, o executivo enfatiza a importância da liderança. Para crescer de forma estruturada, é necessário formar líderes, construir uma cultura organizacional forte e alinhar equipes à estratégia do negócio, criando condições para o crescimento em escala.

A mentalidade de longo prazo completa o conjunto de orientações. De acordo com Ycaro, buscar ganhos imediatos sem considerar os impactos futuros pode comprometer a sobrevivência da empresa. Negócios resilientes, afirma, são aqueles capazes de atravessar ciclos econômicos, crises e transformações mantendo coerência estratégica e propósito claro.

Para o especialista, o erro mais comum de quem enriquece rapidamente é confundir dinheiro com competência. “Sem conhecimento, não existe crescimento sustentável. Aprendizado contínuo, visão crítica e capacidade de adaptação são o que diferenciam quem constrói riqueza de quem apenas a consome. O ano de 2026 será decisivo para quem deseja empreender ou reposicionar negócios, pois a tecnologia, inteligência artificial e novos modelos de expansão reduziram barreiras de entrada, mas elevaram o nível de exigência. O segredo nunca esteve em quanto você tem, mas em como pensa, organiza e executa. Quem entende isso constrói empresas, gera impacto, cria oportunidades e deixa legado”, conclui o CEO e fundador da Maxymus Expand.