MEIs devem redobrar atenção para evitar golpes e cobranças falsas

247 - Os microempreendedores individuais (MEIs) seguem entre os principais alvos de golpistas que utilizam cobranças falsas, boletos fraudulentos e ameaças de cancelamento do CNPJ para enganar vítimas em todo o país. Com o crescimento das comunicações digitais, criminosos têm aperfeiçoado estratégias para simular notificações oficiais e induzir pagamentos indevidos por meio de pressão psicológica e informações enganosas.

O alerta foi reforçado pelo Sebrae, em reportagem publicada pela Agência Sebrae de Notícias (ASN). A entidade destaca que muitos empreendedores acabam sendo prejudicados por desconhecerem as regras do regime do Microempreendedor Individual e, diante de mensagens alarmantes, realizam pagamentos sem verificar a autenticidade das cobranças.

As fraudes costumam reproduzir a identidade visual de órgãos públicos, cartórios e instituições reconhecidas para transmitir credibilidade. Em muitos casos, as mensagens afirmam que a empresa está irregular, possui débitos pendentes ou corre o risco de sofrer protesto ou cancelamento do cadastro, levando o empreendedor a agir rapidamente por medo de prejuízos maiores.

Golpes mais frequentes contra microempreendedores

Entre as principais modalidades identificadas pelo Sebrae está o envio de falsos boletos de associações comerciais ou sindicatos. Normalmente, os documentos chegam por correspondência ou e-mail e apresentam valores relativamente baixos, geralmente entre R$ 50 e R$ 150, acompanhados de nomes que sugerem vínculo com entidades oficiais.

Segundo a instituição, não existe obrigação de filiação a sindicatos ou associações para quem atua como MEI. Por isso, qualquer cobrança desse tipo deve ser analisada com cautela antes de qualquer pagamento.

Outra fraude recorrente envolve mensagens enviadas por SMS, WhatsApp ou e-mail informando a existência de uma suposta dívida ativa, protesto em cartório ou notificação extrajudicial. Junto ao comunicado, os criminosos encaminham links para pagamentos via Pix ou boleto.

Sites falsos e guias clonadas preocupam autoridades

Nesses casos, os links frequentemente direcionam o empreendedor para páginas fraudulentas que imitam o Portal do Empreendedor. O objetivo é gerar documentos falsificados, incluindo guias DAS clonadas, para desviar recursos das vítimas.

O Sebrae reforça que nem a Receita Federal nem a própria instituição enviam cobranças, boletos ou guias de pagamento por aplicativos de mensagens, SMS ou e-mail. Qualquer solicitação financeira recebida por esses canais deve ser considerada suspeita até que sua autenticidade seja confirmada.

Também são comuns golpes direcionados a pessoas que desejam formalizar um negócio. Ao pesquisar termos como “abrir MEI” em mecanismos de busca, muitos usuários clicam em anúncios patrocinados que aparentam ser páginas governamentais, mas pertencem a empresas privadas que cobram pela realização de procedimentos gratuitos.

Abertura e alteração de cadastro são gratuitas

De acordo com o Sebrae, a abertura do MEI, a alteração de dados cadastrais e a baixa do registro podem ser realizadas gratuitamente pelos canais oficiais do governo federal. O empreendedor não precisa contratar intermediários para executar esses processos.

A instituição destaca ainda que o único pagamento obrigatório do MEI é a contribuição mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI). O valor é fixo e varia conforme a atividade econômica exercida pelo empreendedor.

Para evitar fraudes, a recomendação é que a guia seja emitida diretamente pelos canais oficiais, como o Portal do Empreendedor ou o aplicativo do Sebrae, sem utilizar documentos enviados por terceiros.

Como identificar sinais de fraude

O Sebrae orienta os microempreendedores a desconfiar de mensagens que exijam pagamento imediato. Segundo a entidade, golpes costumam explorar o senso de urgência com frases que ameaçam o cancelamento do CNPJ ou a aplicação de penalidades imediatas.

Outro ponto importante é verificar o endereço eletrônico acessado. Os portais oficiais do governo federal utilizam a extensão “.gov.br”. Sites com terminações diferentes, como “.com”, “.org” ou “.net”, exigem atenção redobrada.

Antes de efetuar qualquer pagamento, também é fundamental conferir quem será o beneficiário da operação. Em obrigações fiscais legítimas, o destinatário deve estar vinculado à Receita Federal ou ao Simples Nacional, e não a pessoas físicas ou empresas desconhecidas.

Onde buscar orientação e denunciar suspeitas

Sempre que houver dúvidas sobre a regularidade de uma cobrança ou da situação cadastral da empresa, o Sebrae recomenda procurar orientação antes de realizar qualquer pagamento.

O atendimento pode ser feito gratuitamente pelo telefone e WhatsApp 0800 570 0800, pelo portal oficial da instituição ou presencialmente em unidades espalhadas pelo país.

Para procedimentos relacionados ao Microempreendedor Individual, o canal oficial indicado pelo governo federal é o portal gov.br/mei, onde estão disponíveis os serviços de abertura, alteração cadastral, emissão de documentos e demais operações relacionadas ao regime.