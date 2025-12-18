MEIs projetam 2026 melhor e apostam em novas estratégias de vendas

247 - Os microempreendedores individuais (MEIs) demonstram otimismo em relação ao futuro próximo e avaliam de forma positiva o desempenho recente de seus negócios. Levantamento do Sebrae revela que 57% dos MEIs acreditam que 2026 será melhor do que 2025, enquanto outros 15% consideram que a situação deverá permanecer igual, sinalizando um ambiente de confiança entre os pequenos empreendedores.

De acordo com a pesquisa do Sebrae, a percepção positiva também se reflete na avaliação do ano atual. Para mais de dois terços dos MEIs, 2025 foi melhor, para 34%, ou igual, para 28%, em comparação com o ano anterior, indicando estabilidade e avanço em um cenário econômico considerado mais favorável para os pequenos negócios.

Na avaliação do presidente do Sebrae, Décio Lima, os dados confirmam uma tendência consistente de melhora nos indicadores econômicos do país, que vão desde a geração de empregos até o controle da inflação. Para ele, esse conjunto de fatores cria um ambiente mais seguro para quem empreende e estimula expectativas positivas em relação ao futuro.

“Com a inflação dentro da meta e com uma situação de quase pleno emprego, a economia brasileira está aquecida. Isso amplia a confiança dos empreendedores e as expectativas para que o próximo ano seja ainda melhor. Isso é mais inclusão e renda para o país”, afirmou Décio Lima, presidente do Sebrae.

O levantamento também mostra que os microempreendedores já planejam ações concretas para fortalecer os negócios em 2026. Segundo a pesquisa, 60% dos MEIs pretendem adotar alguma nova estratégia para estimular as vendas no próximo ano. Entre as principais iniciativas estão o investimento em propaganda, citado por 40,5% dos entrevistados, seguido pelo aumento da variedade de produtos e serviços, com 26%, e pela busca por cursos e treinamentos, mencionada por 11%.

A análise segmentada dos resultados aponta desempenho ainda mais favorável entre os MEIs da Indústria. Nesse grupo, 41% afirmaram que 2025 foi melhor do que o ano anterior, enquanto 26% avaliaram que o período manteve o mesmo nível, reforçando a percepção de crescimento e estabilidade em um dos setores mais relevantes da economia.