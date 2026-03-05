Micro e pequenas empresas geraram 64% dos empregos em janeiro

247 - As micro e pequenas empresas (MPEs) foram responsáveis por 64% dos empregos formais criados no Brasil em janeiro, segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No período, foram abertas 112.334 vagas com carteira assinada no país, das quais 71.732 tiveram origem em pequenos negócios.

O estudo do Sebrae indica que o segmento segue como o principal motor da geração de postos de trabalho no país. Para o presidente da instituição, Décio Lima, o resultado reforça a relevância dos empreendedores para a dinâmica da economia brasileira.

“De 2023 a 2025, as micro e pequenas empresas responderam por 78% do saldo de empregos da nossa economia. É um resultado extremamente significativo que reafirma a importância de assegurar um ambiente de negócios que estimule e dê suporte ao surgimento de novas empresas”, comenta.

Entre os setores da economia, a atividade que mais gerou empregos nas MPEs em janeiro foi a construção civil, com saldo de 36.337 vagas. Na sequência aparecem os serviços, que criaram 30.064 postos de trabalho, e a indústria de transformação, responsável por 28.008 novas contratações.

Os números reforçam o peso estrutural dos pequenos negócios na absorção de mão de obra e na sustentação do mercado de trabalho formal. O desempenho também ocorre em um contexto de indicadores favoráveis do emprego no país.

Mercado de trabalho mantém taxa mínima de desemprego

Esse cenário de geração de vagas ocorre paralelamente à manutenção de indicadores positivos no mercado de trabalho brasileiro. Dados divulgados nesta quinta-feira (5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Mensal, mostram que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% no trimestre móvel encerrado em janeiro de 2026, mantendo o menor patamar da série histórica iniciada em 2012.

O resultado representa estabilidade em relação ao trimestre anterior e queda de 1,1 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, cerca de 5,9 milhões de pessoas estavam desocupadas no país no período analisado — o menor contingente desde o início da série comparável.

Apesar da estabilidade frente ao trimestre anterior, o número de pessoas sem trabalho recuou 17,1% em relação ao mesmo trimestre de 2025, o que corresponde a aproximadamente 1,2 milhão de brasileiros a menos em situação de desemprego.

A renda média do trabalhador também avançou. O rendimento médio real habitual chegou a R$ 3.652, o maior valor já registrado pela pesquisa. O indicador cresceu 2,8% na comparação com o trimestre anterior e registrou alta de 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Outro recorde foi observado na massa de rendimento real habitual — a soma de todos os salários pagos no país — que alcançou R$ 370,3 bilhões. O montante aumentou 2,9% frente ao trimestre anterior, o equivalente a R$ 10,5 bilhões a mais, e apresentou expansão de 7,3% na comparação anual, com acréscimo de R$ 25,1 bilhões em relação ao mesmo período de 2025.