Micro e pequenas empresas lideram geração de empregos

247 - As micro e pequenas empresas (MPEs) foram responsáveis por 77,9% do saldo de empregos gerados no Brasil desde 2023, segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). As informações são do DataSebrae.

De acordo com o estudo, o país registrou saldo positivo de 4,4 milhões de vagas no período de três anos — resultado da diferença entre admissões e desligamentos. Desse total, 3,4 milhões de postos de trabalho foram criados por micro e pequenas empresas, evidenciando o protagonismo do segmento na recuperação e na expansão do mercado formal.

Somente no acumulado de 2025, o Brasil contabilizou saldo de 1.279.498 empregos formais. As MPEs responderam por 80,5% desse total, desempenho que representa o segundo melhor resultado do setor nos últimos três anos. Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, os números reforçam o papel estratégico dos pequenos negócios na economia nacional. “Os indicadores traduzem a importância dos pequenos negócios para a economia do país”, afirma.

Décio Lima atribui a consistência dos resultados econômicos ao trabalho integrado conduzido pelo governo federal e às medidas voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios. Entre as iniciativas mencionadas estão a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil e a queda da taxa de desemprego ao menor patamar da série histórica, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Em 2025, a taxa média de desemprego ficou em 5,6%, mostrando que o mercado de trabalho segue forte, graças, principalmente, aos pequenos empreendedores, cada vez mais apoiados por políticas públicas e acesso facilitado a crédito”, acrescenta o presidente do Sebrae.

Um dos exemplos citados é o programa Acredita Sebrae, que opera com garantias do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe). Segundo o levantamento, a iniciativa alcançou, no ano passado, a marca de R$ 11 bilhões em crédito assistido, ampliando as condições de financiamento para os empreendedores.

Saldo de empregos no Brasil

1,6 milhão (MPEs: 73% do total) 2023: 1,4 milhão (MPEs: 81,3% do total)

Saldo de empregos das MPEs por setor desde 2023