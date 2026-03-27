Microcrédito fortalece produção artesanal de chocolates na Páscoa

247 - A Páscoa segue como o período mais relevante do ano para o setor de chocolates no Brasil, impulsionando a produção e o consumo em todo o país. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) mostram que a presença do produto nos lares brasileiros saltou de 85% em 2020 para 92% em 2024, evidenciando a força do segmento mesmo em um cenário econômico desafiador. As informações foram divulgadas com base em dados do setor e refletem o crescimento consistente da demanda.

Nesse contexto, iniciativas públicas de incentivo ao empreendedorismo têm ganhado destaque. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, o microcrédito oferecido pelo Banco do Povo Paulista tem sido fundamental para pequenos negócios ampliarem sua capacidade produtiva. Com juros abaixo dos praticados pelo mercado, as linhas de financiamento permitem a aquisição de equipamentos, insumos e capital de giro.

Um exemplo é o da empreendedora Daiane Dias, proprietária da D e Z Trufas e Confeitaria, no Grajaú, zona sul da capital paulista. Ela recorreu ao crédito para estruturar melhor o negócio e expandir a produção. “Esse já é o meu quarto ano trabalhando com Páscoa. No começo eu produzia em casa, mas com o apoio do empréstimo do Banco do Povo conseguimos estruturar melhor o negócio e abrir a loja. O crédito ajudou muito, principalmente para investir em equipamentos e organizar melhor a produção”, relata.

A aposta na inovação também foi determinante para o sucesso. Entre os produtos oferecidos, os minis ovos recheados acompanhados de ganache de chocolate se destacaram nas vendas. Histórias como a de Daiane refletem o crescimento do setor: entre 2023 e fevereiro de 2025, o Banco do Povo realizou 477 operações de crédito voltadas a atividades relacionadas ao chocolate, totalizando mais de R$ 7,4 milhões em financiamentos.

A demanda aquecida é confirmada por levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP), realizado em 2025 em parceria com a Fundação Seade. A pesquisa aponta que 74% dos consumidores pretendem comprar ovos de Páscoa e 59% planejam adquirir chocolates em geral durante o período.

No interior do estado, a empreendedora Bruna Brisset, de São José do Rio Preto, também apostou na diversificação para aproveitar o aumento da demanda. Além dos tradicionais ovos, ela investiu em produtos como cones trufados gourmet e alfajores. “Além dos ovos de Páscoa, investimos na qualidade de outros produtos, como cones estufados e alfajores importados. Já iniciamos as vendas deste ano com ótimas expectativas”, afirma.

Com o apoio do microcrédito obtido em 2024, Bruna ampliou sua produção e fortaleceu sua presença no mercado local. O investimento em equipamentos e matéria-prima contribuiu para o crescimento das vendas e para a consolidação do negócio. “O diferencial é um bom chocolate, é o que mantém o negócio aquecido e a clientela fiel. A gente vai organizando o nosso catálogo e os valores, e os clientes buscam a qualidade mesmo que tenha um preço mais elevado que o comum”, explica a criadora da Doceria Brisset.

O Banco do Povo Paulista oferece atualmente três linhas de crédito — Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro — com valores que variam de R$ 200 a R$ 21 mil. Além do financiamento, os empreendedores têm acesso a cursos gratuitos de capacitação por meio do Qualifica SP e do Sebrae, voltados à gestão e ao desenvolvimento dos negócios.

Para acessar o crédito, é necessário consultar as unidades conveniadas, reunir a documentação exigida e verificar as condições diretamente no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A iniciativa reforça o papel do crédito orientado como ferramenta de inclusão produtiva, especialmente em períodos de alta demanda como a Páscoa.