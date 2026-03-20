Mídia amazonense expõe força tecnológica da região

Beatriz Bevilaqua, 247 - Quando se fala na Amazônia, a imagem mais comum ainda é a da floresta. Mas, longe dos estereótipos, uma rede crescente de iniciativas em tecnologia, ciência e empreendedorismo vem redesenhando o presente da região. É nesse contexto que surge o I9 Brasil, portal criado pela jornalista e professora universitária Amanda Mota para mostrar que há muito mais acontecendo no Norte do país do que costuma aparecer no noticiário.

“O portal I9 Brasil é o primeiro portal de notícias da Amazônia totalmente dedicado à promoção de inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo da Amazônia para o mundo. O nosso propósito, sobretudo, é mostrar o que a região vem fazendo e não é qualquer coisa”, afirma Amanda.

A trajetória de Amanda até o empreendedorismo passa por inquietação. Jornalista formada no início dos anos 2000, ela construiu sua carreira já conectada ao ambiente digital. Ao longo dos anos, essa afinidade se aprofundou com a atuação em ambientes de inovação e ensino tecnológico.

“Eu sempre fui muito conectada, sempre fui uma grande amante de tecnologia. Queria fazer coisas diferentes”, conta. A virada veio quando percebeu um descompasso entre o que era produzido na região e o que ganhava visibilidade. “Eu comecei a me sentir incomodada por entender, como jornalista, que havia muita coisa pra gente comunicar, havia muita coisa pra gente noticiar.”

Foi desse incômodo que nasceu o portal, lançado em abril de 2023. A ideia surgiu, inclusive, em um contexto de formação: “Ele é fruto de um curso online de design de produtos digitais. Eu precisava apresentar um produto em um demoday, e foi quando criei o I9 Brasil. Desde então ele está no ar.”

Além de veículo jornalístico, o projeto também se consolidou como modelo de negócio. “Veio uma oportunidade de monetização da mídia, além de cumprir esse papel de dar projeção à Amazônia”, explica.

Uma Amazônia além da floresta

Um dos principais desafios enfrentados por Amanda é romper com a visão limitada sobre a região. “Quando se fala da Amazônia, se pensa na floresta, na biodiversidade, mas não exatamente em tecnologia”, reconhece.

Na prática, porém, o cenário é outro. A presença do Polo Industrial de Manaus, os institutos de pesquisa e o crescimento de startups têm impulsionado um ecossistema cada vez mais robusto. “Temos centenas de fábricas produzindo celulares, motos, bicicletas, e cada vez mais apostando em inovação. É um caminho sem volta”, afirma.

Esse movimento também se reflete na formação de novos profissionais. Atuando na Universidade do Estado do Amazonas, Amanda acompanha de perto esse processo. “Eu trabalho com jovens empreendedores, com startups, com pitch, marketing digital, comunicação. Tudo hoje passa por tecnologia.”

Para ela, a transformação digital não é exclusiva de negócios tecnológicos. “Mesmo quem não é de base tecnológica precisa usar tecnologia: seja para fazer um Pix, manter um perfil no Instagram ou atender pelo WhatsApp.”

Na Amazônia, inovação também significa enfrentar problemas concretos, muitos deles agravados pelas mudanças climáticas. Projetos voltados a monitoramento ambiental e gestão de riscos têm ganhado destaque.

“Muitos projetos nascem da necessidade de criar sistemas de alerta e monitoramento, seja da qualidade da água, do volume dos rios”, explica. As particularidades climáticas da região intensificam essa demanda. “Por aqui basicamente temos verão e inverno de calor intenso e chuvas intensas. E as mudanças climáticas têm agravado esses extremos.”

Nesse cenário, universidades e centros de pesquisa assumem papel estratégico. “O papel das instituições de ensino superior vem sendo cada vez mais relevante e necessário”, diz.

Ao criar o I9 Brasil, Amanda Mota não apenas lançou um novo veículo de comunicação, como também abriu espaço para uma narrativa ainda pouco explorada sobre a Amazônia. Uma narrativa que inclui inovação, negócios e tecnologia como parte essencial do presente e do futuro da região.

Assista na íntegra aqui: