Modelo de negócio com produto único fortalece marcas de nicho

247 - Abrir um negócio concentrado em um único produto tem se mostrado uma estratégia eficiente para novos empreendedores, especialmente em mercados cada vez mais segmentados. A especialização permite maior controle de qualidade, consistência na entrega e a construção de autoridade junto a um público que valoriza propostas claras e bem definidas, sobretudo no setor de alimentação, onde nichos específicos ganham relevância.

Esse é o caso da Le Petit Macarons, primeira boutique dedicada exclusivamente ao tradicional doce francês no Brasil. Segundo informações da própria empresa, a marca apostou desde o início em um portfólio focado, alinhado à adaptação do produto ao gosto local, sem perder a referência da confeitaria francesa. Atualmente, a boutique oferece 33 sabores, que vão dos clássicos a versões desenvolvidas especialmente para o consumidor brasileiro, como Vanille Citron e Creme Brûlée.

Para Roger Coelho, sócio-fundador e diretor de novos negócios da Le Petit Macarons, a busca permanente pela excelência foi decisiva para consolidar a marca no país. “Identificamos uma oportunidade com os macarons, um produto que ainda era pouco conhecido no Brasil, mas sabíamos que ele não poderia ser apenas uma tendência passageira. Por isso, testamos sabores, aprimoramos a apresentação e ajustamos a receita para conquistar o gosto brasileiro”, afirma o executivo.

A inovação contínua é outro pilar estratégico da operação. De acordo com Valquiria de Marco, sócia-fundadora e diretora de produção, a renovação do portfólio é essencial para manter a marca relevante e próxima dos consumidores. “Mantemos um ritmo constante de inovação, com lançamentos frequentes de novos sabores e aprimoramento dos nossos produtos. Todos os anos desenvolvemos sabores sazonais para datas comemorativas, e aqueles que se destacam passam a integrar o cardápio fixo. Dessa forma, conseguimos surpreender e fidelizar nossos clientes”, destaca a chef.

Com 14 anos de atuação no mercado brasileiro, a Le Petit Macarons mantém um plano de crescimento sustentado. Em 2025, a marca registrou alta de 13,08% em relação ao ano anterior, com vendas médias de cerca de 7 mil macarons por mês em cada unidade. Para 2026, a expectativa é preservar o desempenho positivo, com uma meta de crescimento de 7,88% sobre os resultados alcançados em 2025.

A trajetória da empresa reforça como a concentração em um único produto, aliada à inovação e ao entendimento do mercado local, pode se transformar em vantagem competitiva e base sólida para a expansão de negócios de nicho no Brasil.