MPEs responderam por 84% dos empregos formais criados em abril

247 - As micro e pequenas empresas (MPEs) foram responsáveis por 84% dos empregos formais gerados no Brasil em abril, segundo levantamento do Sebrae elaborado a partir dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O desempenho representa o melhor resultado do segmento em 2026 e reforça o papel dessas empresas na sustentação do mercado de trabalho brasileiro.

De acordo com a Agência Sebrae de Notícias (ASN), o país registrou a criação de 85,8 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês. Desse total, cerca de 72 mil vagas foram abertas por micro e pequenas empresas, enquanto médias e grandes companhias responderam por 13,6 mil novos empregos.

O resultado de abril também representa uma forte aceleração em relação ao mês anterior. Em março, as MPEs haviam sido responsáveis por 58,5% das vagas formais criadas no país. Com o desempenho mais recente, a participação do segmento avançou mais de 25 pontos percentuais.

Para o presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, a capacidade das micro e pequenas empresas de gerar oportunidades de trabalho continua sendo uma das principais características do setor.

“Ao longo dos últimos anos, as MPEs continuam respondendo ao desafio de gerar inclusão e renda para milhões de trabalhadores. É fundamental assegurar as condições necessárias de políticas públicas para que elas mantenham esse papel estratégico para o país”, destacou.

O estudo aponta que o setor de Serviços manteve a liderança na geração de empregos formais em abril. Foram criadas 48,5 mil vagas no segmento, consolidando sua posição como principal motor da contratação de trabalhadores no período.

Na sequência aparece a Construção, responsável pela abertura de 24,6 mil postos de trabalho. Juntos, os dois setores concentraram a maior parte das novas oportunidades de emprego registradas no mês.

Os números reforçam a relevância das micro e pequenas empresas para a economia brasileira, especialmente em um cenário de recuperação e expansão do mercado de trabalho. Além de responderem pela maior parcela das contratações formais, essas empresas seguem desempenhando papel fundamental na geração de renda e na inclusão produtiva em diferentes regiões do país.