Mulheres empreendedoras ganham visibilidade com prêmio do Sebrae

247 - O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) está com inscrições abertas até 19 de junho e busca reconhecer iniciativas femininas que vêm se destacando em diferentes áreas do empreendedorismo brasileiro. A premiação tem sido apontada por participantes como uma oportunidade de ampliar visibilidade, fortalecer marcas e abrir portas para novas parcerias e mercados.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), uma das histórias de destaque da edição de 2025 é a da bióloga maranhense Vilena Silva, vencedora da categoria Ciência e Tecnologia. A empreendedora criou a startup Compensei com o objetivo de ampliar o acesso de empresas à gestão climática e à compensação de carbono.

Vilena atuava no setor de energia como consultora ambiental antes de decidir empreender, em 2022. A empresa nasceu dentro do programa Startup Nordeste, iniciativa de inovação promovida pelo Sebrae, e desenvolveu uma plataforma voltada à democratização da gestão climática, inclusive para pequenos negócios.

Sustentabilidade impulsiona crescimento da startup

Segundo a empresária, o propósito da Compensei sempre esteve ligado à ideia de tornar a descarbonização acessível para empresas de diferentes portes. “Descarbonizar não pode ser privilégio de grandes empresas”, afirmou.

A startup conta atualmente com uma equipe de 12 profissionais e já atende empresas em diversas regiões do Brasil. A expansão também chegou ao exterior, com a conquista do primeiro cliente internacional, em Angola.

“É uma equipe multidisciplinar altamente comprometida e qualificada na área de sustentabilidade, gestão ambiental, descarbonização, estatística, de desenvolvedores. Isso faz com que estejamos crescendo, atendendo hoje empresas de todo o Brasil – e também o primeiro cliente internacional, em Angola”, declarou Vilena Silva.

Reconhecimento amplia oportunidades no mercado

A empreendedora destacou que a conquista do primeiro lugar no prêmio teve impacto direto na credibilidade e na projeção da empresa. Segundo ela, o reconhecimento fortaleceu a presença da Compensei no mercado e facilitou a construção de novas conexões comerciais.

“Fortaleceu muito o nosso nome, ampliou a nossa presença no mercado, o estabelecimento de parcerias. Depois de receber esse prêmio, eu tenho a missão de inspirar outras mulheres a acreditarem nas suas ideias, às vezes aquela ideia que está lá no fundinho do seu coração, do seu desejo, da sua mente. E elas têm que transformar isso em um negócio que gera impacto”, afirmou.

Vilena também ressaltou a importância simbólica da premiação para o empreendedorismo feminino e para o Maranhão. Segundo ela, a conquista representa não apenas um reconhecimento pessoal, mas também um estímulo para mulheres que desejam transformar projetos inovadores em negócios sustentáveis.

Prêmio contempla diferentes perfis de empreendedoras

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios possui cinco categorias voltadas a diferentes segmentos de atuação. Na categoria Ciência e Tecnologia, podem participar proprietárias de empresas de base tecnológica com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e abertura formal até 1º de janeiro de 2025.

Já a categoria Pequenos Negócios é destinada a donas de micro e pequenas empresas formalizadas há pelo menos um ano. O prêmio também contempla mulheres enquadradas como Microempreendedora Individual (MEI), além de produtoras rurais e artesãs que atuam em atividades agrícolas, pesqueiras ou de transformação artesanal.

Outra modalidade é a de Negócios Internacionais, voltada para empresárias que comercializam produtos ou serviços fora do Brasil ou atuam na intermediação entre empresas nacionais e estrangeiras. Nesses casos, é necessário comprovar atuação internacional nos 12 meses anteriores à divulgação do regulamento.