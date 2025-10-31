Mulheres empreendedoras lideram ações climáticas rumo à COP30

247 - O Manifesto Vivo Tecelãs do Clima será lançado no dia 10 de novembro, durante o evento de abertura da COP30, em Belém (PA). A iniciativa, segundo informações divulgadas pelo Sebrae, marca o início do projeto Empreendedorismo Climático Feminino, uma ação institucional que busca promover uma transição climática justa com recorte de gênero e reconhecer o papel das mulheres na regeneração ambiental.

O documento é resultado da escuta ativa de mulheres empreendedoras em diferentes biomas brasileiros, realizada nas Oficinas e Labs Vivos Tecelãs do Clima. Ele foi construído a partir da pesquisa Por Elas, Pelo Clima, que identifica desafios e oportunidades enfrentados por mulheres no contexto das mudanças climáticas.

De acordo com o Sebrae, o manifesto expressa o posicionamento da instituição na COP30, reconhecendo o empreendedorismo feminino como um dos eixos centrais da estratégia climática nacional. O estudo que embasa o documento aponta que as mulheres estão à frente de ações regenerativas e se destacam como líderes na construção de soluções sustentáveis para comunidades e territórios.

Plataforma de crescimento sustentável

Entre as ações apresentadas na COP30, está o projeto Crescimento Sustentável, que contará com o lançamento de uma plataforma digital voltada a micro e pequenas empresas. O sistema permitirá o acompanhamento contínuo da jornada dos empreendimentos em direção a práticas mais sustentáveis, atribuindo pontuações e certificações de acordo com o desempenho.

Atualmente, dos 8,1 mil inscritos para o Selo ESG Sebrae, 48% são mulheres empreendedoras. Para Georgia Nunes, gerente de Empreendedorismo Feminino, Diversidade e Inclusão da instituição, a ferramenta será um marco na modernização das práticas empresariais com foco ambiental.

“É o apoio ideal para transição em direção à vanguarda do ESG, promovendo um negócio mais justo, consciente e sustentável”, afirma Georgia Nunes.

A Plataforma de Crescimento Sustentável é totalmente digital e gamificada, direcionada a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Ela oferecerá trilhas personalizadas em sustentabilidade, ESG, vendas e marketing, além de suporte consultivo, conteúdos on-line e acesso ao Selo ESG Sebrae.

Jornada da Descarbonização

Outra iniciativa que será apresentada é a Jornada da Descarbonização, um projeto piloto e voluntário que conecta pequenos negócios liderados por mulheres ao mercado de carbono. A ação é desenvolvida em parceria com a climate tech Vankka, startup dedicada a apoiar empreendedoras do campo em processos de mensuração de emissões e geração de créditos de carbono.

As participantes passam por etapas que envolvem letramento em carbono, identificação de práticas regenerativas, certificação e acesso ao mercado de carbono, com o suporte automatizado da Plataforma Vankka.

O projeto inicial envolve 15 negócios liderados por mulheres indígenas de Rondônia, entre os quais três já estão aptos à geração de créditos de carbono — um avanço inédito na integração de gênero e sustentabilidade em cadeias produtivas locais.

Protagonismo internacional

A atuação do Sebrae na COP30 também busca fortalecer laços com iniciativas internacionais que apoiam o empreendedorismo feminino em contextos de crise climática. A instituição pretende ampliar a cooperação com bancos multilaterais, agências internacionais e fundos climáticos, visando criar linhas de crédito específicas para mulheres em negócios sustentáveis.

“Dessa forma, buscaremos parcerias com bancos multilaterais, agências de cooperação e fundos climáticos internacionais para poder viabilizar linhas de crédito específicas para mulheres em negócios sustentáveis”, destaca Georgia Nunes.

Além disso, a participação brasileira na cúpula servirá para trocar experiências sobre certificações inclusivas, fundos verdes, incubadoras climáticas e programas de mentoria voltados à formação e à liderança de mulheres empreendedoras.