Mulheres lideram expansão do franchising e inspiram novas empreendedoras

247 - O Brasil vive um marco silencioso, mas profundo no universo dos negócios: segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), as mulheres já representam 57% das redes franqueadoras do país. O dado, divulgado pela entidade e reproduzido nesta reportagem, revela mais do que uma tendência de mercado — mostra uma mudança estrutural na economia, impulsionada pela força, pela resiliência e pela visão estratégica de mulheres que transformaram sonhos pessoais em negócios escaláveis e de impacto.

No Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, o crescimento da presença feminina no franchising ganha significado simbólico. Para muitas mulheres, empreender vai além da independência financeira — é um gesto de autonomia, uma forma de sustentar famílias, realizar propósitos e ocupar espaços antes negados a elas.

Mesmo diante de barreiras persistentes — como o acesso desigual ao crédito, a sobrecarga da dupla jornada e os desafios para alcançar posições de liderança —, as empreendedoras brasileiras têm mostrado que inovação e sensibilidade também são estratégias poderosas de gestão. E é justamente no franchising que esse talento coletivo encontra um dos terrenos mais férteis para florescer. O modelo, que combina estrutura sólida e liberdade de gestão, tem sido uma das principais portas de entrada para a independência financeira de mulheres que desejam escalar seus negócios.

A seguir, conheça sete histórias de empreendedoras que personificam essa transformação — mulheres que aliaram propósito, disciplina e visão de futuro para construir marcas rentáveis e inspiradoras.

Erika Gouveia – Franqueada Itália no Box

Aos 49 anos, Erika Gouveia transformou sua trajetória de educadora em uma jornada de sucesso no setor gastronômico. Hoje, à frente da franquia Itália no Box em Jaboticabal (SP), ela aplica no restaurante as mesmas competências que desenvolveu em sala de aula: acolhimento, motivação e valorização das pessoas.

Com uma trajetória profissional iniciada aos 16 anos, passando por negócios familiares e diferentes áreas, Erika encontrou na gastronomia sua verdadeira vocação. Sua unidade fatura cerca de R$ 70 mil por mês, com meta de crescimento anual de 15%.

Amanda Yaslândia dos Santos – Franqueada Loucos por Coxinha

Aos 31 anos, a advogada Amanda Yaslândia dos Santos decidiu trocar a estabilidade do funcionalismo público pela adrenalina do empreendedorismo. À frente de quatro unidades da rede Loucos por Coxinha, alcança faturamento médio de R$ 155 mil mensais e prevê encerrar o ano com R$ 2 milhões em receita.

Após enfrentar dificuldades financeiras e iniciar o negócio com recursos emprestados, Amanda conquistou o retorno do investimento em apenas seis meses. Ao lado da sócia Juliana Duarte, comanda uma operação marcada pelo engajamento da equipe e pela gestão eficiente.

Laura Camelo – Franqueada Tastefy

Formada em História, Laura Margareth Arrueta Camelo apostou na inovação do modelo de dark kitchen e obteve retorno sobre o investimento em apenas 18 meses. Em 2024, sua operação atingiu R$ 1,2 milhão em faturamento.

Com olhar atento à tecnologia e ao comportamento do novo consumidor, Laura acredita que “as cozinhas inteligentes são o futuro da alimentação no Brasil”, por aliarem inovação, redução de custos e alta rentabilidade.

Grasiela Machado de Souza – Franqueada Sonhagro

Aos 29 anos, Grasiela Machado de Souza é um exemplo de como propósito e coragem podem transformar trajetórias. Ex-estagiária, hoje comanda uma unidade da Sonhagro, rede de soluções financeiras para o agronegócio, e projeta meio milhão de reais em faturamento em 2025.

Antes de empreender, Grasiela passou por áreas tão distintas quanto música e publicidade. Hoje, une sensibilidade e estratégia para oferecer crédito, consórcios e seguros sob medida, consolidando-se como uma referência feminina no franchising financeiro.

Rayane Machado – Franqueada Seguralta

Ao abrir mão da estabilidade de um emprego fixo para realizar o sonho de empreender, Rayane Moschen Machado assumiu o risco — e colheu resultados expressivos. À frente de uma unidade da Seguralta, em Vila Valério (ES), alcançou quase R$ 1 milhão em comissões em 2024, apenas três anos após iniciar a jornada no franchising.

Mãe de quatro filhos, Rayane administra uma rotina intensa e destaca o diferencial que a move: o atendimento humanizado.

Soraya de Sousa – Franqueada Skyler

Vinda do interior do Ceará, Soraya de Sousa Silva iniciou sua carreira como auxiliar comercial na rede Skyler, de moda masculina. Em oito anos, ascendeu na empresa, chegando à gerência e supervisão de lojas. Com o apoio dos fundadores, tornou-se franqueada e inaugurou sua própria unidade em Quixadá (CE).

Em menos de um ano, a loja atingiu R$ 150 mil em vendas mensais e hoje fatura mais de R$ 1 milhão por ano. “Com base na experiência adquirida e em uma gestão focada em resultado, estruturamos uma operação sólida e em expansão”, afirma Soraya, que planeja abrir novas unidades.

Lucimar Bisoni – Franqueada Instituto Gourmet

Lucimar Bisoni é multifranqueada do Instituto Gourmet, rede de escolas profissionalizantes em gastronomia. Suas unidades, localizadas nos bairros Pinheirinho e Portão, em Curitiba, são exemplo de como o franchising pode transformar vidas.

Com apoio da franqueadora e visão de crescimento, Lucimar conquistou destaque na rede. “Ainda temos muito o que conquistar. Nosso sonho é crescer e abrir mais escolas. São muitas vidas para transformar”, afirma a empreendedora, a única com duas unidades na capital paranaense.