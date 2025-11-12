Mulheres mantêm menor taxa de inadimplência nas empresas, mostra Serasa

247 - Em celebração ao Dia do Empreendedorismo Feminino, a Serasa Experian divulgou um estudo inédito sobre o perfil das empresas lideradas por mulheres. A pesquisa, apresentada na quinta edição do Boletim Panorama PME, analisou uma base de 23 milhões de empresas ativas em todo o país e traz dados sobre inadimplência, Score PJ, longevidade e perfil econômico dos negócios.

Segundo o levantamento, divulgado pela própria Serasa Experian, as empresas comandadas por mulheres apresentam um comportamento financeiro mais equilibrado em comparação às lideradas por homens. Apenas 16% dos empreendimentos com sócias possuem restrições ativas — registros de inadimplência existentes —, enquanto o índice entre empresas masculinas chega a 20%, o que representa 20% menos ocorrências entre as lideradas por mulheres.

Score PJ mais equilibrado entre negócios femininos

O estudo também avaliou o Score PJ, indicador que varia de 0 a 1000 pontos e mede a probabilidade de uma empresa cumprir seus compromissos financeiros, funcionando como uma espécie de “reputação de crédito”. Uma pontuação acima de 500 aumenta as chances de obtenção de crédito.

De acordo com o relatório, 42% das empresas femininas estão nas faixas intermediárias do Score (400 a 600 pontos), contra 38% dos negócios masculinos. Nas faixas de risco mais alto (até 300 pontos), as empresas com sócias representam 32%, ligeiramente abaixo dos 33% registrados entre as masculinas. Já nas pontuações mais altas (acima de 700 pontos), os índices se aproximam: 19% das empresas femininas e 21% das masculinas.

Esse equilíbrio também aparece no Score PF das sócias. Entre as mulheres, 5% estão nas faixas mais baixas (até 300 pontos), frente a 6% dos homens. Já 52% das empreendedoras alcançam as faixas mais altas (a partir de 700 pontos), contra 50% dos sócios homens.

Para Mariana Figueiredo, diretora de Produtos e Tecnologia para PMEs da Serasa Experian, o bom desempenho reflete práticas sólidas de gestão:

“Uma boa nota no Score é reflexo de uma gestão financeira saudável e, por isso, cuidar e monitorar a sua pontuação e a da sua empresa é fundamental. Um bom histórico de pagamento e gestão de crédito consciente aumentam a credibilidade dos negócios e ampliam o acesso a condições melhores de financiamento e negociação com fornecedores.”

Ela acrescenta que há um cuidado crescente das mulheres com a gestão financeira, o que considera “crucial para o desenvolvimento sustentável dos negócios”.

Longevidade: estabilidade semelhante entre gêneros

Quando o tema é longevidade empresarial, o levantamento mostra equilíbrio entre negócios femininos e masculinos. A média do indicador é de 4,6 pontos entre empresas com sócias e 4,8 entre aquelas com sócios homens. O índice, que varia de 1 a 10, mede a probabilidade de uma empresa encerrar suas atividades nos 12 meses seguintes — quanto maior a pontuação, menor o risco de fechamento.

Nas faixas de menor risco (níveis 8 a 10), 6% das empresas femininas estão nesse grupo, frente a 8% das masculinas. Já nas faixas de maior risco (1 a 3), a proporção é idêntica: 25% para ambos os gêneros.

Empresas femininas são menores, mas crescem em número

As empresas com presença feminina se caracterizam por serem, em média, mais jovens e de menor porte. Cerca de 90% dos negócios liderados por mulheres faturam até R$ 300 mil por ano, enquanto entre os homens o percentual é de 85%. Nas faixas acima de R$ 1 milhão, a presença feminina cai para 2,6%, metade da registrada entre os homens (4,3%).

Em relação ao porte, 58% das empresas com sócias são microempresas, contra 53% das lideradas por homens. As pequenas empresas representam 19% do universo feminino e 21% do masculino. Já entre as grandes corporações (acima de 500 funcionários), a participação feminina ainda é discreta: 0,4%, ante 0,8% das empresas masculinas.

Comércio e indústria concentram negócios femininos

O comércio é o principal setor de atuação das empreendedoras, representando 48% das empresas com sócias, seguido da indústria, com 23%. Entre os homens, o comércio corresponde a 45% e a indústria a 20%, com maior presença nos ramos de serviços especializados e construção civil.

Panorama PME chega à 5ª edição

O levantamento faz parte da quinta edição do Panorama PME, boletim trimestral elaborado pela Serasa Experian com dados próprios e de mercado. O estudo apresenta análises sobre perfil empresarial, crédito, inadimplência e conjuntura econômica de micro, pequenas e médias empresas brasileiras.

A metodologia envolveu o cruzamento de informações de 23 milhões de empresas ativas cujo sócio principal é pessoa física e tem o gênero identificado. Foram analisados indicadores de idade, porte, faturamento, Score, longevidade, restrições, número de funcionários e setor de atuação, sempre segmentados por gênero.