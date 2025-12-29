Multas por atraso no Simples ficam mais rígidas a partir de 2026

247 - A partir de 1º de janeiro de 2026, microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional passam a enfrentar regras mais rigorosas para atrasos na entrega de declarações obrigatórias. As mudanças atingem diretamente o PGDAS-D, declaração mensal de arrecadação, e a DEFIS, documento anual que reúne informações econômicas e fiscais do negócio, aumentando o risco de multas para quem não cumprir os prazos.

As informações são do Sebrae, que alerta para a necessidade de maior atenção dos empreendedores às obrigações fiscais. A principal alteração está na aplicação das penalidades, que passam a incidir de forma mais imediata, ampliando o impacto financeiro de atrasos, inclusive de períodos anteriores.

No caso do PGDAS-D, o prazo de envio permanece até o dia 20 do mês seguinte ao faturamento informado. A partir de 2026, no entanto, a multa passa a ser cobrada já no dia seguinte ao vencimento. Mesmo declarações referentes a meses ou anos anteriores, entregues fora do prazo, terão o cálculo da penalidade baseado nesse novo critério, o que pode elevar rapidamente o valor devido.

Já a DEFIS deve ser entregue até 31 de março de cada ano. O atraso gera multa de 2% ao mês ou fração. Além disso, informações incorretas ou omitidas passam a ser penalizadas com cobrança de R$ 100 para cada grupo de 10 dados faltantes ou errados, reforçando a importância do preenchimento correto.

Para a analista de Políticas Públicas do Sebrae, Layla Caldas, o novo cenário exige mais disciplina na gestão fiscal. “O empreendedor vai precisar ser mais organizado, porque erro ou atraso agora se transforma em custo rápido no bolso. É importante verificar junto à contabilidade responsável pela empresa se existe algum mês sem PGDAS-D entregue e verificar se falta a entrega da DEFIS de algum ano”, orienta. Segundo ela, é possível conferir pendências por meio do e-CAC ou do Portal do Simples Nacional.

Manter as obrigações em dia com a Receita Federal é essencial para evitar multas, juros e o acúmulo de dívidas que podem crescer sem que o empresário perceba. A regularidade também é determinante para a manutenção do CNPJ ativo, a emissão de certidões e a permanência no regime do Simples Nacional.

“É uma forma de proteger o caixa do negócio, pois permite controle e planejamento financeiro, facilita o acesso a crédito, a novos contratos e oportunidades e, principalmente, traz tranquilidade para que o empreendedor possa focar em vender, atender clientes e fazer a empresa crescer sem medo de problemas com o Fisco”, afirma Layla Caldas, analista de Políticas Públicas do Sebrae.

Como forma de apoio, o Sebrae oferece orientações para prevenir problemas e fortalecer a gestão dos pequenos negócios. Os empreendedores podem buscar atendimento individual ou coletivo nas Salas do Empreendedor, distribuídas por todo o país, ou entrar em contato pelo telefone 0800 570 0800 para esclarecer dúvidas e manter a empresa regular e competitiva.