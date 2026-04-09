Municípios mineiros se destacam em prêmio do Sebrae por incentivo ao empreendedorismo

247 - Minas Gerais ganhou novos exemplos de boas práticas em gestão pública voltadas ao desenvolvimento econômico. Oito municípios do estado foram premiados na 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), iniciativa que valoriza ações capazes de estimular o empreendedorismo e fortalecer os pequenos negócios. As informações foram divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias.

A premiação ocorreu na terça-feira, 7 de abril, em Belo Horizonte, durante a abertura do Delta Forum’26, evento que reuniu mais de 650 participantes na sede do Sebrae Minas. Foram reconhecidas iniciativas de Andradas, Congonhas, Couto de Magalhães de Minas, Divinópolis, Ipatinga, Monte Belo, Pirapora e Senador Modestino Gonçalves, cidades que se destacaram em áreas estratégicas como desburocratização, inclusão produtiva, educação empreendedora e valorização das vocações locais.

Durante a cerimônia, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, ressaltou a importância do protagonismo municipal no crescimento econômico. “O protagonismo dos municípios é decisivo para o crescimento econômico. Os projetos reconhecidos no PSPE reforçam que, quando as cidades criam um ambiente favorável para os pequenos negócios, elas geram emprego, renda e transformam a realidade local”, afirmou.

Já o governador de Minas Gerais, Mateus Simões, destacou o papel do empreendedorismo na gestão pública. “Empreender vem de puxar para si, assumir a responsabilidade. Empreender não é somente montar uma empresa, é olhar para um problema e resolvê-lo. E não tem ninguém que faça mais isso do que prefeitos e prefeitas. Por isso, a minha alegria de conhecer hoje algumas prefeituras que chamaram para si a responsabilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E é uma grande honra que o governo do estado seja parceiro dos municípios mineiros e do Sebrae para que esse desenvolvimento aconteça”.

Ao todo, mais de 360 projetos, inscritos por 248 municípios mineiros, participaram desta edição, consolidando o PSPE como uma das principais iniciativas de reconhecimento à gestão pública voltada ao empreendedorismo no Brasil. Na etapa final, 27 projetos de 23 cidades chegaram à fase decisiva, evidenciando a diversidade de soluções criadas em diferentes regiões do estado.

Entre os destaques, o município de Couto de Magalhães de Minas venceu na categoria Compras Governamentais com um projeto que aprimorou processos de aquisição pública e ampliou a participação de micro e pequenas empresas. Ipatinga foi premiada em Empreendedorismo na Escola ao integrar educação e inovação no ambiente escolar. Já Andradas conquistou o primeiro lugar em Empreendedorismo Rural com uma estratégia voltada ao fortalecimento da cafeicultura.

Divinópolis teve desempenho expressivo ao vencer em duas categorias: Gestão Inovadora, com um projeto baseado em transformação digital e uso de tecnologias como inteligência artificial, e Simplificação, ao reduzir a burocracia no licenciamento empresarial. Monte Belo foi reconhecida em Inclusão Socioprodutiva, enquanto Pirapora se destacou com a criação de um hub integrado de atendimento ao empreendedor.

Na área ambiental, Senador Modestino Gonçalves venceu com uma iniciativa voltada à recuperação de nascentes e segurança hídrica. Já Congonhas foi premiada em Turismo e Identidade Territorial ao estruturar o turismo religioso como estratégia de desenvolvimento econômico e valorização cultural.

Criado para reconhecer e disseminar boas práticas das gestões municipais, o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora avalia iniciativas que contribuem para melhorar o ambiente de negócios e estimular o surgimento e crescimento de pequenos empreendimentos. Ao longo de suas 13 edições, a premiação já reconheceu mais de 80 iniciativas em 55 municípios mineiros, inspirando outras cidades a adotarem estratégias semelhantes para fomentar o desenvolvimento local.