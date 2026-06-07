Natura firma parceria com governo para capacitar 3 milhões do CadÚnico

247 - A Natura anunciou uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para ampliar ações de qualificação profissional, empreendedorismo e geração de renda voltadas a pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), principal instrumento de acesso aos programas sociais do governo federal.

Segundo informações publicadas pela coluna Painel S.A., da Folha de S.Paulo, a iniciativa pretende alcançar cerca de 3 milhões de brasileiros cadastrados no CadÚnico por meio da oferta de cursos gratuitos nas áreas de empreendedorismo e beleza, em formato digital. As primeiras etapas do programa serão implementadas nas cidades de São Paulo e Salvador.

A proposta busca criar novas oportunidades de inserção produtiva para famílias em situação de vulnerabilidade social, combinando capacitação profissional com mecanismos de acesso ao crédito e possibilidades de geração de renda ligadas ao setor de beleza.

Capacitação e acesso ao microcrédito

Um dos principais pilares do acordo envolve a integração entre as ações de formação oferecidas pela Natura e as linhas de financiamento disponibilizadas pelo Programa Acredita no Primeiro Passo, iniciativa do governo federal voltada à ampliação do acesso ao microcrédito para pessoas inscritas no CadÚnico.

A estratégia prevê que os participantes tenham acesso simultâneo à qualificação profissional e a alternativas de financiamento para desenvolver atividades empreendedoras. A expectativa é fortalecer a autonomia financeira dos beneficiários e ampliar suas possibilidades de geração de renda.

A combinação entre formação e crédito é vista como um instrumento para estimular pequenos negócios e incentivar o empreendedorismo em comunidades atendidas por programas sociais.

Oportunidades na rede Natura e Avon

Após a conclusão dos cursos, os participantes poderão solicitar cadastro como Consultores de Beleza Natura e Avon, desde que atendam aos critérios de validação cadastral estabelecidos pelas empresas.

Outra possibilidade será a atuação na Bluma, plataforma de serviços de beleza da Natura. Nesse caso, os interessados deverão passar por uma avaliação prática antes de ingressar na plataforma.

Atualmente, a rede de consultoras das marcas Natura e Avon reúne aproximadamente 1,5 milhão de profissionais distribuídos por todos os municípios brasileiros. A atividade possui forte participação feminina, característica considerada relevante para a ampliação das oportunidades econômicas entre mulheres atendidas por programas sociais.

Projeto-piloto e expansão nacional

Para a Natura, o modelo de consultoria oferecido pela companhia pode funcionar como uma estrutura de apoio para que os inscritos no CadÚnico desenvolvam atividades empreendedoras e ampliem suas fontes de renda.

A fase inicial do projeto será acompanhada para avaliar os resultados alcançados nas cidades escolhidas para o lançamento. O desempenho da iniciativa servirá de base para futuras decisões sobre sua ampliação.

De acordo com a informação divulgada pela Folha, os resultados obtidos durante o projeto-piloto deverão subsidiar uma possível expansão da parceria para outras regiões do país, ampliando o alcance da capacitação e das oportunidades de empreendedorismo para beneficiários do CadÚnico.