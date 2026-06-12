NEON 2026 reúne 15 mil participantes e impulsiona inovação em Alagoas

247 - Maceió se transformou no principal ponto de encontro da inovação nordestina com a abertura oficial do NEON 2026, considerado o maior evento de inovação e empreendedorismo da região. Realizado no Centro de Convenções Ruth Cardoso e em espaços do bairro histórico de Jaraguá, o encontro reúne mais de 15 mil participantes entre empreendedores, investidores, pesquisadores, estudantes e representantes de ecossistemas de inovação de diversas partes do país.

Segundo informações divulgadas pela Agência Sebrae de Notícias (ASN), o evento, promovido pelo Sebrae Alagoas, chega à sua quarta edição consolidado como uma das principais iniciativas brasileiras voltadas à inovação, tecnologia e geração de negócios. A programação segue até sábado (13), com palestras, mentorias, exposições, rodadas de negócios e atividades de networking.

Durante a cerimônia de abertura, autoridades estaduais e nacionais, representantes do Sistema Sebrae, patrocinadores e instituições parceiras participaram das atividades inaugurais. A solenidade contou ainda com uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Alagoas e marcou a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o Sebrae e o Consórcio Nordeste, voltado ao fortalecimento das políticas de inovação e ao desenvolvimento tecnológico da região.

Empreendedorismo como motor de desenvolvimento

Para o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Alagoas, Kennedy Calheiros, o Nordeste atravessa um período de transformação econômica impulsionado pela capacidade empreendedora da população.

“O Nordeste vive um momento de transformação e tem mostrado ao Brasil sua capacidade de empreender, inovar e gerar oportunidades. O NEON traduz essa realidade ao reunir conhecimento, tecnologia, conexões e pessoas que acreditam no poder do empreendedorismo para construir o futuro”, destacou.

A avaliação é compartilhada pela direção do Sebrae Alagoas, que vê o evento como uma vitrine para iniciativas inovadoras que surgem em diferentes territórios e setores produtivos da região.

O diretor técnico do Sebrae Alagoas, Keylle Lima, ressaltou que a inovação não se limita às grandes empresas ou centros urbanos, mas está presente em diversos contextos econômicos e sociais.

Inovação além dos grandes centros

“Quando falamos de inovação, estamos falando de soluções que transformam realidades e ajudam os pequenos negócios a crescer. O NEON foi pensado para mostrar que essa transformação acontece todos os dias, nos territórios, nas comunidades e nos diversos setores que movimentam a economia do Nordeste”, afirmou.

Já o superintendente do Sebrae Alagoas, Domício Arruda, enfatizou o impacto social da inovação e a importância do apoio aos pequenos empreendedores para a geração de renda e oportunidades.

“O NEON conecta pessoas, ideias e oportunidades, mas o nosso propósito vai além dos negócios. Quando ajudamos um empreendedor a inovar, estamos transformando empresas, gerando renda e, principalmente, transformando vidas. Essa é a grande missão do Sebrae”, destacou.

A proposta do evento é justamente aproximar empreendedores de oportunidades de crescimento, conectando diferentes atores do mercado em um ambiente favorável à troca de experiências e à construção de parcerias.

Mais de 140 startups em exposição

Ao longo dos três dias de programação, os participantes têm acesso a uma estrutura voltada para a geração de negócios e o fortalecimento de conexões estratégicas. O espaço reúne mais de 140 startups expositoras, além de áreas dedicadas a mentorias especializadas, desafios empreendedores e encontros entre empresas, investidores e instituições.

Para o presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, a iniciativa evidencia o papel dos pequenos negócios na transformação econômica do Nordeste e do país.

“O NEON mostra como inovação e empreendedorismo caminham juntos. É a oportunidade de conectar pessoas, compartilhar conhecimento e transformar boas ideias em negócios capazes de gerar emprego, renda e desenvolvimento para o Nordeste e para o Brasil”, ressaltou.

A programação também contempla debates sobre tendências de mercado, transformação digital, criatividade, liderança e desenvolvimento de novos modelos de negócios.

Giovanna Antonelli destaca força das narrativas

Entre os destaques da agenda de conteúdo esteve a atriz e empresária Giovanna Antonelli, que abordou a importância das narrativas na construção de marcas e no fortalecimento da relação com o público.

Durante sua participação, ela utilizou personagens marcantes de sua trajetória artística para ilustrar como histórias autênticas podem influenciar comportamentos e criar vínculos duradouros.

“Narrativas verdadeiras têm o poder de ultrapassar a ficção e se tornar parte da vida das pessoas. Foi o que aconteceu com personagens como Jade (da novela O Clone) e Helô, (da novela Salve Jorge) que inspiraram comportamentos, despertaram interesses e criaram conexões reais com o público. Quando uma história toca emoções e valores, ela deixa de ser apenas uma mensagem e passa a gerar transformação”, afirmou.

A palestra atraiu grande público e reforçou a relevância da comunicação e da autenticidade para o posicionamento de marcas em um mercado cada vez mais competitivo.

Bráulio Bessa emociona participantes

Outro nome aguardado foi o escritor e poeta Bráulio Bessa, que compartilhou reflexões sobre trajetória pessoal, empreendedorismo e conexão humana.

Segundo ele, o objetivo principal de sua apresentação foi mostrar que todas as pessoas carregam histórias capazes de inspirar e gerar identificação.

“Eu gosto de falar de gente para gente. A minha palestra parte da minha trajetória como artista e empreendedor, mas tem como principal objetivo mostrar que cada pessoa carrega uma história capaz de inspirar, transformar e gerar identificação. Quando compartilhamos nossas experiências, percebemos que existe um pouco de nós em cada pessoa ao nosso redor”, afirmou.

A apresentação emocionou o público ao destacar o valor das experiências individuais como instrumento de transformação social e profissional.

Evento adota compromisso com sustentabilidade

Além do foco em tecnologia e empreendedorismo, o NEON 2026 incorporou ações voltadas à sustentabilidade ambiental. A organização informou que todas as emissões de carbono geradas durante o evento estão sendo mapeadas para posterior compensação por meio da aquisição de créditos de carbono vinculados a um projeto certificado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Os participantes também podem calcular sua própria pegada de carbono durante a programação, utilizando uma ferramenta disponibilizada pela organização.

Com entrada gratuita mediante a doação de um pacote de fraldas infantis ou geriátricas, o NEON 2026 reforça a posição de Alagoas como um dos principais polos de inovação e empreendedorismo do Nordeste, ampliando a visibilidade do estado no cenário nacional de tecnologia e novos negócios.