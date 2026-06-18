Novo Desenrola impulsiona renegociação e alcança R$ 15,7 bilhões para pequenos negócios

247 - Micro e pequenas empresas já renegociaram R$ 15,7 bilhões em dívidas por meio do programa Novo Desenrola, segundo dados atualizados divulgados nesta quarta-feira (17) pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP). As informações mostram o avanço da iniciativa voltada à recuperação financeira de empreendedores de menor porte em todo o país.

De acordo com dados publicados pelo próprio ministério, por meio das linhas de crédito Pronampe e ProCred foram formalizadas 121,3 mil operações de renegociação, consolidando o programa como uma das principais ferramentas de apoio à reorganização financeira dos pequenos negócios.

Os números indicam que os empreendimentos de menor porte concentram atualmente o maior volume de renegociações dentro do Novo Desenrola. As operações realizadas têm como objetivo ampliar a capacidade de recuperação financeira das empresas, permitindo a regularização de passivos e a retomada do acesso ao crédito.

Pronampe concentra maior volume renegociado

Entre as modalidades disponíveis, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) lidera o montante renegociado. Ao todo, foram registradas 95 mil operações, que somam R$ 14,6 bilhões em dívidas renegociadas.

Já o ProCred, outra linha voltada ao fortalecimento financeiro dos pequenos empreendimentos, contabilizou 26,2 mil operações formalizadas, alcançando R$ 1,1 bilhão em renegociações.

O desempenho das duas modalidades demonstra a forte adesão dos empreendedores às condições oferecidas pelo programa federal para reorganização financeira e manutenção das atividades econômicas.

Ministro destaca impacto para geração de empregos

Ao comentar os resultados, o ministro Paulo Henrique Pereira destacou a relevância dos pequenos negócios para a economia nacional e para o mercado de trabalho.

"Os números mostram que o Novo Desenrola está chegando nos pequenos negócios, que são a base da economia brasileira e representam cerca de 80% do saldo de empregos gerados no governo Lula", afirmou o ministro.

A declaração reforça a avaliação do governo de que a recuperação financeira das micro e pequenas empresas pode contribuir diretamente para a manutenção e ampliação dos postos de trabalho no país.

Programa supera um milhão de operações

Considerando todas as modalidades disponíveis no Novo Desenrola, o programa já acumula 1.070.292 operações contratadas ou com renegociação formalizada. O volume financeiro total movimentado alcança R$ 17,8 bilhões.

Os dados abrangem tanto empresas quanto pessoas físicas, ampliando o alcance da política pública de renegociação de dívidas e recuperação financeira.

Entre os cidadãos, já foram formalizadas aproximadamente 912 mil operações de renegociação, que resultaram em R$ 1,8 bilhão renegociado. O resultado demonstra a participação expressiva das famílias brasileiras no programa.

Adesão amplia alcance da política de recuperação financeira

Segundo o Ministério do Empreendedorismo, os números refletem a adesão de empreendedores, consumidores e instituições financeiras aos mecanismos oferecidos pelo Novo Desenrola.

A evolução dos indicadores mostra o alcance da política de recuperação financeira implementada pelo governo federal, que busca reduzir o endividamento, estimular a atividade econômica e facilitar a retomada do acesso ao crédito para empresas e cidadãos.

Com mais de um milhão de operações registradas e quase R$ 18 bilhões movimentados, o programa consolida sua atuação como uma das principais iniciativas de renegociação de dívidas atualmente em funcionamento no país.