Novo perfil do consumidor transforma cuidado com o lar em oportunidade de negócio

247 - O cuidado com o lar ganhou uma nova dimensão na rotina do consumidor brasileiro. Se antes a limpeza pesada e a manutenção de estofados eram encaradas como ações pontuais, hoje essas práticas se consolidaram como parte de um movimento mais amplo de valorização do bem-estar, da durabilidade dos bens e da economia doméstica. Essa transformação no comportamento do consumidor tem impactado diretamente o mercado de serviços especializados, especialmente nos últimos meses do ano.

De acordo com pesquisa da Spherical Insights & Consulting, o mercado global de limpeza profissional deve atingir US$ 74,299 bilhões até 2028. No Brasil, essa tendência se intensifica principalmente no último bimestre do ano, período marcado por confraternizações, maior circulação de pessoas nas residências e preparação dos ambientes para as festas. O resultado é um crescimento expressivo da demanda por serviços como higienização e blindagem de estofados. Referência nacional nesse segmento, a CleanNew projeta um aumento entre 80% e 100% no faturamento no mês de dezembro.

Fora dos períodos sazonais, a rede atende cerca de xx clientes, mas tem observado, nos últimos anos, um crescimento consistente da demanda entre novembro e dezembro. Segundo a empresa, esse movimento está diretamente relacionado ao novo perfil do consumidor, que passou a priorizar a conservação dos móveis e a proteção preventiva, optando por manter a qualidade dos itens já adquiridos em vez de realizar novos investimentos com a compra de estofados.

Esse novo comportamento reforça o papel central da casa na rotina das famílias e impulsiona a busca por serviços que contribuam para a manutenção dos ambientes. Para Fritz Paixão, CEO da CleanNew, a alta na procura por blindagem de estofados está ligada principalmente ao uso mais intenso dos móveis durante o período festivo. “Com o aumento das celebrações e o uso intensivo de sofás, cadeiras e tapetes, cresce a necessidade de cuidado contra manchas, derramamentos, desgaste natural e, principalmente, o impacto do uso diário. A blindagem é um serviço que conversa com essa necessidade, pois entrega durabilidade, reduz custos futuros e aumenta a vida útil dos itens. Na atualidade, as pessoas querem soluções que economizem tempo e no fim do ano isso fica ainda mais evidente”, afirma.

O avanço no consumo de serviços especializados tem refletido diretamente nos resultados da marca, que registra crescimento contínuo nessa época do ano. Para a empresa, os dados confirmam que o cuidado profissional com o lar deixou de ser apenas sazonal e passou a fazer parte de um hábito consolidado entre os consumidores brasileiros.

Com perspectivas consideradas promissoras, a CleanNew projeta que 2026 mantenha o mesmo ritmo de expansão, com um aumento estimado de 30% na busca por serviços. A expectativa é de que os consumidores estejam cada vez mais atentos à importância da proteção preventiva e à adoção de técnicas seguras e duradouras. “A casa passou a ocupar um papel emocional e funcional muito mais forte. Hoje, a atenção aos detalhes, da limpeza à conservação, é muito maior do que há alguns anos e isso também deve-se ao pós-pandemia. O consumidor percebeu que um ambiente bem cuidado impacta diretamente seu bem-estar, produtividade e até na sua imagem”, completa o executivo.