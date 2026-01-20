Padaria afetiva atravessa crise, amplia estrutura e se fortalece

247 - Em uma rua tranquila da capital paulista, o cheiro de pães artesanais recém-saídos do forno anuncia mais do que sabor. Revela a história de coragem de uma empreendedora que transformou um projeto pessoal em negócio sustentável. À frente da Ca com Fé Padaria Artesanal Afetiva, Carla Santos construiu um empreendimento que combina gastronomia, cuidado e propósito, com orientação decisiva do Sebrae ao longo da trajetória.

A história começou em 2018, quando Carla decidiu tirar a ideia do papel e buscou apoio especializado para estruturar o negócio. Segundo informações do Sebrae, o primeiro passo foi a elaboração do plano de negócios, ferramenta que ajudou a empreendedora a organizar metas, avaliar riscos e definir caminhos desde o início da operação.

“Foi superimportante fazer o plano de negócios. Claro que ele foi se ajustando ao longo do tempo, mas no início foi ótimo para dar um norte”, afirma Carla, ao relembrar o início da caminhada ao lado da instituição.

Além do planejamento, Carla e a então sócia investiram em capacitação. Participaram de cursos voltados ao setor de alimentação, fundamentais para a gestão do empreendimento. “O curso foi ótimo! Aprendemos o que é e como dimensionar os valores através das fichas técnicas, as normas da vigilância e a base para formar o contrato inicial da sociedade”, recorda.

Com investimento próprio, a Ca com Fé começou atendendo empresas e eventos corporativos, fornecendo pães e produtos artesanais. A mudança decisiva ocorreu em 2019, quando a padaria passou a atender o consumidor final, abrindo as portas ao público em geral — escolha que se mostraria estratégica pouco tempo depois.

Com a chegada da pandemia, o cenário desafiador atingiu duramente o setor de alimentação. Ainda assim, a Ca com Fé manteve as atividades e não demitiu nenhum dos cinco funcionários que integravam a equipe naquele momento, resultado que Carla faz questão de destacar como uma conquista coletiva.

Virada de chave com apoio contínuo

Em 2020, com a saída da sócia, Carla assumiu integralmente o comando do negócio. Atualmente, a Ca com Fé Padaria Artesanal Afetiva conta com 11 funcionários e um sócio investidor, consolidando uma nova fase de crescimento.

O passo mais ousado veio com a decisão de ampliar a loja, novamente com orientação do Sebrae, desta vez por meio do programa ALI (Agentes Locais de Inovação). O acompanhamento foi determinante para a tomada de decisão e para o reposicionamento do negócio.

“O ALI me ajudou a tomar a decisão de ampliar e mostrar mais a cara da padaria para as pessoas. Foi a melhor coisa que eu fiz. Desde a reabertura, o movimento aumentou consideravelmente”, relata Carla Santos, da Ca com Fé Padaria Artesanal Afetiva.

Para viabilizar a expansão, a empreendedora também acessou crédito por meio do programa Desenvolve São Paulo, garantindo recursos para investir em estrutura e dar sustentação ao crescimento.

Hoje, a Ca com Fé colhe os resultados de anos de dedicação e planejamento. Carla resume o papel do Sebrae em sua trajetória de forma direta: “O Sebrae ajudou a organizar passo a passo os objetivos que queríamos alcançar, assim como defini-los e planificá-los.”

Com o negócio consolidado, a empreendedora segue olhando para frente. Entre os próximos planos estão a retomada do mercado B2B e a ampliação da presença em plataformas de venda online, mantendo o mesmo cuidado artesanal que marcou o início da padaria.