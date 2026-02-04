Padaria do Amapá cresce 40% após adesão ao Brasil Mais Produtivo

247 - A participação no programa Brasil Mais Produtivo marcou uma virada estratégica na trajetória da Padaria Vila do Moinho, em Macapá (AP). Com o acompanhamento do Agente Local de Inovação (ALI) do Sebrae, o empreendimento comandado pela empreendedora Silvania Monteiro registrou um crescimento aproximado de 40% no faturamento, resultado de ações focadas em visibilidade, posicionamento de marca e relacionamento com os clientes.

Segundo informações divulgadas pelo Sebrae, o avanço ocorreu após a padaria aderir ao programa, pouco depois da inauguração do ponto físico, em novembro de 2023. Na ocasião, Silvania recebeu a visita de uma representante da iniciativa e decidiu participar do acompanhamento. “Eu não conhecia o projeto em detalhes, mas aceitei porque era uma oportunidade de receber apoio especializado sem custo, em um momento em que eu já tinha feito vários investimentos”, afirma a empreendedora.

Da produção caseira ao negócio formal

A história da Vila do Moinho começou em 2020, durante a pandemia da Covid-19, quando a família de Silvania passou a produzir pães em casa por necessidade. Insatisfeita com os produtos industrializados disponíveis no mercado e diante das restrições de circulação, a empreendedora iniciou a produção de pães de fermentação prolongada e, posteriormente, de fermentação natural.

Com o tempo, os pães passaram a ser compartilhados com vizinhos, que incentivaram o aprimoramento das receitas e dos processos. Cursos online, testes com diferentes tipos de farinha e utensílios, além do apoio técnico do esposo — engenheiro químico e professor da área de fermentação — contribuíram para a consolidação da qualidade dos produtos.

Nesse processo de transição do hobby para o negócio formal, o Sebrae teve papel decisivo, apoiando a abertura do CNPJ e outras etapas de estruturação da empresa. “Não há como eu contar a história da Vila do Moinho e não falar do Sebrae, porque desde esse momento de estruturação da empresa até o registro de marca eles estiveram comigo”, destaca Silvania Monteiro.

Consultoria focada em resultados

Com a entrada no Brasil Mais Produtivo, a Vila do Moinho passou a receber acompanhamento do programa ALI por cerca de seis meses. A consultoria permitiu identificar um dos principais gargalos do negócio: embora a capacidade produtiva estivesse adequada, a padaria ainda precisava atrair mais clientes para o espaço físico recém-inaugurado.

A partir desse diagnóstico, foram implementadas ações consideradas simples, mas estratégicas, sobretudo na área de marketing. Entre elas, a organização da comunicação digital, a criação de um cronograma de postagens, a melhoria do posicionamento da marca e o reforço da identificação visual da padaria no ponto físico.

Uma das iniciativas foi a instalação de um wind banner em frente à loja, proposta que inicialmente gerou resistência por parte da empreendedora, mas que se mostrou eficiente. “Muitos clientes diziam que entraram porque viram a bandeira e perceberam que ali funcionava uma padaria. Foi algo simples, mas com muito resultado”, relata.

Valorização de produtos e novos planos

Outro ponto trabalhado durante o acompanhamento foi a valorização de produtos que tinham menor saída. Um exemplo foi o pão italiano artesanal, que passou a receber maior destaque na comunicação com os clientes e, com isso, tornou-se um dos itens mais vendidos da padaria.

O conjunto das ações resultou não apenas no aumento do faturamento, mas também no fortalecimento da marca e no amadurecimento da gestão do negócio. “Aprendi que a gente não dá conta de tudo sozinho e que pedir ajuda faz parte do crescimento. Depois do Brasil Mais Produtivo, contratei uma empresa para dar continuidade às ações de marketing”, afirma Silvania.

Após a experiência no programa, a empreendedora planeja intensificar a presença digital da Vila do Moinho, ampliar a visibilidade do ponto físico e fortalecer o relacionamento com os clientes, tanto no ambiente presencial quanto no online. Também estão previstos ajustes na estrutura da loja e, no futuro, a ampliação da área de atendimento ao público.

“Hoje a padaria é reconhecida pela qualidade e pela proposta de oferecer pães mais saudáveis. O programa contribuiu para transformar esse diferencial em resultado”, conclui.

Programa impulsiona produtividade

O Brasil Mais Produtivo é uma iniciativa voltada à modernização de micro, pequenas e médias empresas, com foco na transformação digital e no uso de tecnologias nacionais inovadoras. O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em parceria com Sebrae, Senai, ABDI, Finep, Embrapii e BNDES.

De acordo com dados do Senai e do Sebrae, nos últimos dois anos a iniciativa alcançou 67,5 mil empresas, sendo 30,5 mil do setor industrial e 37 mil dos segmentos de comércio e serviços. Ao todo, foram realizados mais de 90 mil atendimentos, já que uma mesma empresa pode participar de diferentes modalidades.

Ainda segundo as instituições, empresas atendidas na frente de manufatura enxuta — sistema de gestão industrial voltado à redução de erros, redundâncias e desperdícios — registraram aumento médio de 28% na produtividade após o trabalho de consultoria.