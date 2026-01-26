Padaria do Recife reduz gasto de energia e aumenta rentabilidade

247 - A busca por eficiência e redução de custos levou a Padaria Massa Pura, tradicional negócio familiar do Recife (PE), a rever práticas internas e investir em gestão energética. Fundada em 1985, a empresa alcançou uma redução de 59,19% no consumo de energia após participar do programa Brasil Mais Produtivo, com impacto direto na rentabilidade.

As informações são do Sebrae, responsável pela execução do programa em parceria com o Senai e o governo federal. Durante cerca de dois meses, técnicos acompanharam de perto a rotina da padaria, trabalhando junto ao empresário Murilo José, ao gerente de produção, às equipes de manutenção e aos colaboradores da operação.

Para Murilo, a economia obtida tem valor estratégico. “Economia, nesse caso, é um lucro ainda melhor do que vender mais, porque é um dinheiro que deixa de sair da conta”, afirma. Segundo ele, a redução de despesas trouxe mais segurança financeira e abriu espaço para decisões de longo prazo.

O trabalho desenvolvido incluiu mapeamento detalhado do consumo energético, análise de equipamentos e identificação de gargalos. Um dos principais pontos críticos foi o sistema de banho-maria do restaurante, responsável por um alto consumo de energia.

Com ajustes técnicos e o balanceamento das cargas elétricas, o problema foi solucionado. A mudança reduziu gastos e também diminuiu riscos operacionais, prevenindo falhas que poderiam comprometer a produção ou gerar acidentes.

A análise de equipamentos de grande porte, como os fornos, trouxe outro aprendizado relevante. O estudo mostrou que, em alguns casos, manter os equipamentos ligados continuamente era mais eficiente do que desligá-los e religá-los, contrariando práticas anteriores e gerando economia.

Com as orientações do programa, a economia imediata de energia ficou entre 15% e 20%. Após a troca de equipamentos, a empresa obteve mais 10% de redução no consumo e recebeu orientações sobre o uso estratégico da energia solar.

Hoje, a Padaria Massa Pura vai além da panificação tradicional. O negócio atua também como restaurante, pizzaria e delicatessen, com produção majoritariamente própria, o que exige controle rigoroso de processos e custos.

À frente da gestão há cerca de 30 anos, Murilo José avalia que o principal ganho foi a visão externa trazida pela consultoria. “O grande diferencial foi a segurança que eles nos deixaram. Passamos a ter certeza de que estávamos no caminho certo e, ao mesmo tempo, conseguimos corrigir pontos que poderiam virar problemas no futuro”, afirma.