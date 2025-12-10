Papelaria criativa conquista espaço e aumenta renda no Natal

247 - A chegada antecipada das vitrines natalinas — que hoje surgem antes mesmo do Halloween e da Black Friday — reforça o peso da data mais lucrativa do varejo brasileiro. Segundo reportagem original, a temporada passou a mobilizar também empreendedores do universo digital e da papelaria criativa, que veem no período uma oportunidade concreta de ampliar a renda. Nesse cenário, a especialista em empreendedorismo criativo e produtos personalizados, Ju Delamura, compartilha estratégias para quem deseja iniciar no segmento.

Delamura destaca que o planejamento é decisivo para quem quer alcançar boas vendas. “Eu sempre digo que o Natal começa antes de dezembro. Quem trabalha com produtos personalizados precisa se antecipar — porque o processo envolve testes, criação, produção, divulgação e, muitas vezes, encomendas sob medida”, afirma. Para ela, o ideal é estruturar a coleção natalina até meados de outubro e iniciar a produção em novembro. Esse ritmo, explica, permite testar ideias, organizar boas fotos de divulgação, negociar com fornecedores e evitar o estresse típico da reta final. “Quem se organiza cedo consegue vender mais e entregar com qualidade, enquanto muitos ainda estão pensando no que vão fazer”, ressalta.

A seguir, a especialista elenca cinco passos essenciais para quem deseja lucrar com papelaria criativa neste final de ano.

1) Posicionamento profissional desde o início

A mudança de mentalidade é o primeiro passo para transformar o hobby em negócio. “Mesmo que a ideia seja começar com uma renda extra, é importante encarar o Natal como um negócio de verdade. Estamos falando da data mais importante do ano para o comércio”, afirma Delamura. Segundo ela, planejamento, organização e posicionamento são fundamentais para evitar que o projeto seja visto como um simples “bico”.

2) Divulgação local e autêntica

Para quem está começando, influenciadores famosos não são indispensáveis. Delamura recomenda explorar o círculo pessoal. “Parcerias com microinfluenciadores da sua comunidade também ajudam bastante — são pessoas que realmente geram confiança e podem divulgar seu trabalho de forma mais próxima e verdadeira”, explica. O uso das redes sociais, embora essencial, exige paciência e constância para criar base sólida de clientes.

3) Valorizar os clássicos do Natal

Itens tradicionais seguem liderando as vendas. “Bolinhas personalizadas, topos de bolo, tags de presente e enfeites de árvore vendem bem todos os anos”, afirma a especialista. Ela lembra que os produtos têm forte apelo emocional, preço acessível e atendem tanto quem quer presentear quanto decorar a própria casa.

4) Capacitação e testes antecipados

Delamura reforça a importância de dominar técnicas e materiais antes da produção em larga escala. “É essencial se capacitar e testar os materiais antes, para entender o que funciona e ganhar segurança”, orienta. A especialista afirma que em suas redes sociais disponibilizará conteúdos e treinamentos gratuitos focados em produtos natalinos.

5) Organização como estratégia de vendas

Calendário de produção, prazos claros e processos bem definidos são indispensáveis. “Organização é tudo”, ressalta Delamura. Mostrar bastidores, organizar embalagens e planejar entregas são etapas que criam confiança no público e evitam contratempos.

Além das dicas práticas, a especialista aponta tendências que devem marcar o Natal de 2025. As bolinhas personalizadas seguem em alta, mas itens de mesa posta, adesivos decorativos para fachadas e materiais brilhantes também ganham espaço. Kits combinados — com canecas, velas, mini decorações e outros itens — prometem se destacar por aumentar o valor agregado do presente. “Mais do que seguir modinhas, o importante é fazer o básico bem-feito — aqueles produtos que todo mundo ama e que sempre vendem bem nessa época”, afirma Delamura.